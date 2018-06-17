اتهامات متبادلة وتلاسن بين آل الشيخ وإعلامي على فيس بوك

أحمد صبرى: قال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية إن لديه ثقة في القيادة المصرية باتخاذ إجراء نحو تجاوزات أحمد سعيد تجاهه، واصفا إياه بالإعلامى المغمور ولا يمثل الإعلام المصري المحترم. جاء ذلك فى منشور له على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك ردا على اتهامات من الإعلامى أحمد سعيد أن ال

أحمد صبرى:

قال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية إن لديه ثقة في القيادة المصرية باتخاذ إجراء نحو تجاوزات أحمد سعيد تجاهه، واصفا إياه بالإعلامى المغمور ولا يمثل الإعلام المصري المحترم.





جاء ذلك فى منشور له على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك ردا على اتهامات من الإعلامى أحمد سعيد أن ال الشيخ تسبب فى دمار الرياضة المصرية واقتصاد البلاد.

من جانبه، رد الإعلامى أحمد سعيد على هذا المنشور قائلا: يشرفني اني اكون مغمورا بالنسبالك ده معناه انك معرفتش توصلي زي اللي وصلتلهم تتدخل في بلدنا وتشتم رموزنا ولما ادافع عنهم تستجدي السلطات في مصر عشان حبس واعتقال.

واضاف: لو حبست احمد سعيد فيه 100 مليون احمد سعيد لأن الموضوع أكبر من أهلي وزمالك انت عاوز تدمر تاريخ الرياضة المصرية بطلوا قرف بقي وتبصولنا من فوق لو دلوقتي بتعرف تكتب المصريين اللي علموك الكتابة.