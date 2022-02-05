اتهامات تطال الصين بشن هجوم إليكتروني ضد مؤسسات وبكين تنفي

الشركة اكتشفت "نشاطًا هجوميًا" في 20 يناير على نظام تستخدمه العديد من الشركات

قالت مؤسسة نيوز كورب الإعلامية إنها تعتقد أن حكومة أجنبية كانت وراء اختراق حديث لأنظمة الكمبيوتر الخاصة بها، ويشتبه في أن الصين تقف وراء الهجوم، وفقًا لخبير أمن السيبراني يعمل على تحقيقات لصالح المؤسسة.

ذكرت مذكرة داخلية لموظفي المؤسسة أن الشركة اكتشفت “نشاطًا هجوميًا” في 20 يناير على نظام تستخدمه العديد من الشركات، مما أثر على “عدد محدود” من حسابات البريد الإلكتروني والوثائق التي أثرت على خدمات “داوجونز” ونيوز يو كيه” و “نيويورك بوست” الإعلامية.

هجوم إليكتروني على “نيوز كورب”

وجاء في المذكرة التي حصلت عليها بلومبرج نيوز: “يشير تحليلنا الأولي إلى أن مشاركة الحكومة الأجنبية قد تكون مرتبطة بهذا النشاط الهجومي، وأن بعض البيانات قد تم أخذها”.

جاء في الرسالة: “لن نتسامح مع الهجمات على صحافتنا ، ولن يتم ردعنا عن تقاريرنا التي تزود القراء في كل مكان بالأخبار المهمة”.

رد الصين

قال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، إن الصين “تعارض بشدة وتكافح الهجمات الإلكترونية والسرقة الإلكترونية بجميع أشكالها”.

قال ليو: “الصين مدافع قوي عن الأمن السيبراني وكانت منذ فترة طويلة ضحية رئيسية لعمليات السرقة والهجمات الإلكترونية” ، مضيفًا أن تحديد مصدر الهجمات الإلكترونية هو “مشكلة تقنية معقدة”.

“نأمل أن يكون هناك نهج احترافي ومسؤول وقائم على الأدلة لتحديد الحوادث المتعلقة بالإنترنت بدلاً من تقديم مزاعم تستند إلى تكهنات”.

قال ديفيد وونغ، نائب رئيس الاستشارات في شركة مانديانت للأمن السيبراني ، التي تساعد نيوز كورب في تحقيقاتها ، إن شركته تعتقد أن الهجمات “لها علاقة بالصين”.

وقال: “نعتقد أنهم من المحتمل أن يكونوا متورطين في أنشطة تجسس لجمع معلومات استخبارية لصالح الصين”.

وأفاد تقرير قدمته شركة نيوز كورب إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الجمعة أن خدمة سحابية – لم تسمها – تستخدمها الشركة كانت “هدفًا لنشاط هجوم إلكتروني مستمر”.

أخبرت الشركة المنظمين أنها “تعالج المشكلة ، وحتى الآن لم تشهد أي انقطاعات ذات صلة بعملياتها أو أنظمتها التجارية”. كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد أبلغت عن الهجوم في وقت سابق.