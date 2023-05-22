اتهامات بهروبه ووالده يكشف الحقائق.. القصة الكاملة لاختفاء مصارع مصر «بغدودة»

حالة من التساؤلات والغضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة الماضية، وذلك بعد أن أعلن الاتحاد المصري للمصارعة عبر بيانًا رسميًا هروب اللاعب أحمد فؤاد «بغدودة» من معسكر الفريق وذلك بعد ساعات قليلة فقط من إحرازه لفضية بطولة إفريقيا للمصارعة الرومانية عن وزن 63 كيلو جرام في تونس.

اختفاء «بغدودة» أقلق بعثة مصر التي عثرت على متعلقاته الشخصية في غرفته بالفندق

أين اختفى أحمد فؤاد «بغدودة»؟

الاتحاد المصري للمصارعة أوضح في بيان أنه وبعد التواصل مع السفارة المصرية في تونس، اتضح بأن «بغدودة» قد سافر إلى فرنسا مستغلا سريان تأشيرة «شينجن» التي يملكها وتتيح له دخول أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الاتحاد المصري أنه يدرس الآن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ للاتحاد كافة حقوقه في هذا الأمر.

خاصًة وأن الاتحاد المصري للمصارعة بذل قصارى جهده بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية في إعداد أجيال واعدة في لعبة المصارعة ترفع علم مصر في البطولات والمحافل الرياضية الدولية.

كيف نجح «بغدودة» في السفر إلى فرنسا؟

وفقًا لما هو متعارف عليه «بروتوكول»، فإن رئيس البعثة يحصل على جوازات سفر جميع أفرادها منذ مغادرة المطار وحتى موعد العودة، إلا أن المفاجئة حدثت هنا.

اللاعب «بغدودة» طلب من رئيس اتحاد المصارعة ورئيس البعثة عصام نوار، حصوله على جواز السفر تبعه بحجة شراء خط جديد وتغيير عملة وفقًا لما صرح بـه محمود السيد، سكرتير الاتحاد اليوم.

رد فعل والد «بغدودة» على اختفائه

اتهم والد «بغدودة» مسؤولي الرياضة واللعبة بالتهرب من مسؤولياتهم – على حد وصفه – رافضًا أن يتم اتهام نجله بالهروب.

وفي مداخلة هاتفية عبر قناة أون E حكى والد اللاعب القصة الكاملة والتي أدت إلى ترك ابنه معكسر المنتخب في تونس والسفر إلى أوروبا.

وبدأ والده في سرد ما حدث: «محمود السيد سكرتير اتحاد المصارعة يقول إن أحمد يحصل على 7 آلاف جنيه، ولكن أقسم بالله أن ابني طوال عمره لم يرى أكثر من 2200 جنيه من الاتحاد وبدأ في الحصول على هذا المبلغ منذ شهرين فقط».

وأضاف: «أتحدث كأب حزين على ابني وحتى الآن لم أتواصل معه ولا أعرف أين هو.. ابني غادر مصر لتمثيلها في بطولة إفريقيا، حلمه طوال عمره كان الحصول على ميدالية أولمبية، لكنه منذ 12 سنة لم يحصل على جنيه واحد من اتحاد المصارعة، ومنذ شهرين فقط بدأ في الحصول على مبلغ 2200 من المشروع القومي ويتسلم المبلغ من مكتب البريد».

وواصل والد «بغدودة»: «أحمد ابني تعرض لضغوط كبيرة ولم يحصل على جنيه واحد منذ سنة من الاتحاد، وعندما تم صرف 16 ألف جنيه له خصموا منها 14800 كضرائب وحصل فقط على 1200 جنيه».

وأضاف: «كيف تريد صناعة بطل بهذه الطريقة، أنا رجل فقير وأعمل كسائق توكتوك، وابني يتعرض لضغوط رهيبة منذ 3 شهور ولعب مباريات في بطولة إفريقيا وهو مصاب، وآخر مكالمة بيني وبينه بعد التتويج قال إنه يعاني من تورم في الركبة، فكيف يقال إنه هارب؟».

وعن تأشيرة «شينجن» قال والد «بغدودة»: «ابني أحمد معه تأشيرة دخول أوروبا، من شهر مارس الماضي وسافر بطولة التصنيف العالمي وحيدًا مع مدربه كمال عبده، وإذا كان يريد الهروب لهرب وهو في كرواتيا».

واختتم حديثه: «أتحمل مصاريف ابني وأصرف عليه من نصيب أخواته في أموالي حتى يصبح بطلا لمصر، وفي النهاية يقال عليه هارب؟».

وزارة الرياضة تعلق على اختفاء «بغدودة»

وزارة الشباب والرياضة من جهتها، فتحت تحقيقًا موسعًا للوقوف على ملابسات الواقعة ومخطابة السفارة المصرية في فرنسا لمحاولة الوصول إلى اللاعب.