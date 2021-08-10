اتهامات بالتحرش الجنسي تدفع حاكم نيويورك لإعلان استقالته

من المقرر أن تتولى اللفتنانت كاثي هوشول منصب الحاكم لتصبح أول امرأة تقود ولاية نيويورك

أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو أنه سيستقيل من منصبه بعد اتهامات بالتحرش الجنسي والسلوك غير اللائق من عدد من النساء ، بمن فيهن موظفات سابقات وموظفة حالية، بحسب وكالة رويترز.

اتهامات بالتحرش الجنسي

وكانت المدعية العامة لولاية نيويورك قد أعلنت الأسبوع الماضي أن “الحاكم انخرط في سلوك يشكل تحرشًا جنسيًا بموجب القانون الفيدرالي وقانون ولاية نيويورك”.

وتابعت: “توصلنا إلى أن الحاكم قد تحرش جنسيًا بعدد من الموظفات الحاليات والسابقات في ولاية نيويورك من خلال الانخراط في لمس غير مرحب به وغير توافقي ، فضلاً عن الإدلاء بالعديد من التعليقات المسيئة ذات الطبيعة الإيحائية والجنسية التي خلقت بيئة عمل سيئة للنساء”.

ومن المقرر أن تتولى اللفتنانت كاثي هوشول منصب الحاكم ، لتصبح أول امرأة تقود ولاية نيويورك.

حصل كومو ، نجل الحاكم الأسطوري السابق ماريو كومو، على اهتمام وطني متجدد خلال الوباء من خلال إحاطاته الإعلامية اليومية حول كوفيد-19.

لكن صورته تشوهت بفعل اتهامات صدرت من نساء ظهرت على السطح وكذلك أسئلة حول فشل إدارته في الكشف بشكل كامل عن الوفيات في دور رعاية المسنين الناجمة عن الفيروس.

اعترف الحاكم بأن الولاية أخطأت في تصنيف بيانات دار رعاية المسنين ، لكنه قال إن السبب في ذلك هو أنه لم يتم التحقق منها.

ومع ذلك ، نفى كومو بشدة مزاعم التحرش الجنسي والسلوك غير اللائق ، بما في ذلك الاعتداء الجنسي المبلغ عنه.

وفي مؤتمر صحفي في 12 مارس قال للصحفيين “لم أفعل ما كشفت عنه هذه ا لمزاعم،” لكنه دافع عن حق متهميه في التقدم وسرد قصصهم.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء ، قدمت محامية التمييز في العمل آن كلارك ، وهي إحدى المحققات المكلفات بقيادة التحقيق ، نتائج التقرير الذي اشتمل على أمثلة محددة للمحافظ، منها إدلائه بتعليقات موحية والانخراط في لمس غير مرغوب فيه وجدته 11 امرأة “مهينًا ومهينًا للغاية”.

الانتقام من النساء

في حالة واحدة على الأقل ، توصل التحقيق إلى أن الحاكم سعى إلى الانتقام من امرأة وجهت إليه اتهامات ، تم تحديدها في تقرير صادر عن مكتب AG على أنها ليندسلي بويلان.

وقدمت كلا من بويلان ، المستشار الخاص السابق للحاكم ، وشارلوت بينيت ، مستشارة السياسة الصحية السابقة ، أمثلة مفصلة كشفت عن أن كومو تحدث بشكل غير لائق بينما كانا يعملان في مكتب الحاكم. أطلقت بويلان هذه المزاعم في البداية في سلسلة تغريدات في ديسمبر ، ونفى كومو هذه الاتهامات.

وأثبت التقرير صحة اتهامات ساقتها واحدة من مساعدات كومو التنفيذيات، إذ أكدت الأخيرة أن الحاكم “مد يده من تحت قميصها وأمسك صدرها”.

وتحدثت المرأة نفسها عن حالة “قام فيها الحاكم بتحريك يده لجذب مؤخرتها وبدأ بفركها. واستمر الفرك خمس ثوان على الأقل” ، بحسب التقرير.

تتحدث المدعية العامة لولاية نيويورك ، ليتيتيا جيمس ، في مؤتمر صحفي ، بشأن تحقيق توصل إلى أن حاكم نيويورك أندرو كومو قد تحرش جنسيًا بعدة نساء ، في مدينة نيويورك ، 3 أغسطس ، 2021.

اتهامات من نساء آخريات

بعد تقديم مزاعم لأول مرة ضد كومو ، بدأت نساء أخريات في اتهام الحاكم بأشكال مختلفة من السلوك غير اللائق.

زعمت آنا روش أن كومو قد لمسها وسألها عما إذا كان يمكنه تقبيلها خلال حفل زفاف في سبتمبر 2019.

قالت كارين هينتون ، مساعدة الصحافة السابقة لكومو عندما كان وزيراً لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية ، لصحيفة واشنطن بوست إنه أثناء عملها لاحقًا كمستشارة ، استدعها كومو إلى غرفته بالفندق.

قالت هينتون إنها ابتعدت عن كومو ، لكنه سحبها إلى الخلف نحو جسده ، ممسكًا بها قبل أن تتراجع وتغادر الغرفة.

كما تقدمت موظفة سابقة أخرى ، آنا ليس ، في 6 مارس بادعاءات بتعليقات غير لائقة ولمس.

زعمت امرأة أخرى أن الحاكم تحرش بها خلال زيارة إلى القصر التنفيذي في عام 2020 ، حسبما أفاد اتحاد ألباني تايمز في 10 مارس.

تقدمت شيري فيل بمزاعم بأن الحاكم لمسها وقبّلها بشكل غير لائق في عام 2017.

وقالت إن كومو التقت بها خلال جولة على الأضرار الناجمة عن الفيضانات بالقرب من بلدتها في اليونان ، نيويورك. قال فيل إن الحاكم أخذها من يدها وسحبها إلى الداخل وقبلها على خديها.

وبحسب الاتهامات، قال الحاكم لفيل: “هذا ما يفعله الإيطاليون ، يقبلون الخدين”.

وقالت فيل في ذلك الوقت إنها لم تكن ترفع اتهامات أو ترفع دعوى في هذا الحادث لكنها كانت تخطط للقاء المدعي العام للولاية لمناقشة الأمر.

تهدئة سكان نيويورك بالأحضان والقبلات

وقالت محامية كومو ريتا جلافين: “في أوقات الأزمات ، سعى الحاكم مرارًا لتهدئة سكان نيويورك بالأحضان والقبلات”.

وتابعت: “كما قلت من قبل ، فقد استقبل الحاكم الرجال والنساء بالعناق أو قبلة على الخد أو الجبين أو اليد على مدار الأربعين عامًا الماضية”.

مع تزايد عدد الادعاءات ، دعا المسؤولون المنتخبون المنتمون للحزبين كومو إلى التنحي بمن فيهم سيناتور نيويورك تشاك شومر وكيرستن جيليبراند ، والنائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز ، وعمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو وزعيم مجلس الشيوخ بالولاية أندريا ستيوارت أبناء عمومة.

أعلن رئيس مجلس الولاية ، كارل هيستي ، في 11 مارس، أنه فوض اللجنة القضائية في الجمعية العامة ببدء تحقيق في المساءلة. وقال اليوم الثلاثاء، في أعقاب تقرير النائب العام، إن الأغلبية الديمقراطية فقدت الثقة في الحاكم.

وقال هيستي في بيان ” بعد مؤتمرنا بعد ظهر اليوم لمناقشة تقرير المدعي العام بشأن مزاعم التحرش الجنسي ضد الحاكم كومو ، من الواضح تمامًا لي أن الحاكم فقد ثقة الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب وأنه لم يعد بإمكانه البقاء في منصبه.”

نفى كومو في البداية مزاعم أول ضحيتين ، لكنه أقر في 3 مارس بأنه “تصرف بطريقة جعلت الناس يشعرون بعدم الارتياح”.

كومو يعتذر

“كان ذلك غير مقصود ، وأنا أعتذر حقًا وعميقًا عنه. أشعر بالفزع حيال ذلك ، وبصراحة أشعر بالحرج. وقال “ليس من السهل قول ذلك”.

بعد تقدم المزيد من النساء ، أدلى بتصريحات مماثلة وأصر على أنه لن يستقيل خلال المؤتمرات الصحفية في مارس.

تم انتخاب كومو حاكمًا في عام 2010 بعد أن شغل منصب المدعي العام لنيويورك لمدة ثلاث سنوات. فاز بإعادة انتخابه في عامي 2014 و 2018 وخدم الولاية خلال العديد من اللحظات الكبرى ، بما في ذلك عاصفة ساندي.

بدأ الحاكم مسيرته السياسية بالعمل كمدير حملة لوالده وعمل أيضًا تحت قيادة عمدة مدينة نيويورك ديفيد دينكينز كرئيس للجنة المشردين في مدينة نيويورك.

عمل كومو كمساعد وزير التخطيط والتنمية المجتمعيين في ظل إدارة كلينتون ، وعُين لاحقًا وزيرًا لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية خلال الولاية الثانية للرئيس السابق بيل كلينتون.