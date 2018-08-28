اتفاق BEpS وراء سعى الحكومة للكشف عن سرية الحسابات البنكية

■ صندوق النقد أبدى ملاحظات على ملف الضرائب الدولية فى المراجعتين الثالثة والرابعة مها أبوودن: كشفت مصادر لـ «المال» أن المساعى الحكومية لتفعيل آليات تضمن الكشف عن سرية الحسابات البنكية، يقف وراءها اقتراب موعد التوقيع النهائى على اتفاق دولى…

■ صندوق النقد أبدى ملاحظات على ملف الضرائب الدولية فى المراجعتين الثالثة والرابعة



مها أبوودن:

كشفت مصادر لـ «المال» أن المساعى الحكومية لتفعيل آليات تضمن الكشف عن سرية الحسابات البنكية، يقف وراءها اقتراب موعد التوقيع النهائى على اتفاق دولى متعدد الأطراف لمكافحة التهرب الضريبى الدولى، مع منظمة دول التعاون الاقتصادى والتنمية – OECD، المعروف باسمBEPS، اختصاراً لعبارةBase Erosion and Profit Shifting، أو مكافحة تآكل الوعاء الضريبى، ونقل الأرباح.

ووقعت مصر على الاتفاق بالأحرف الأولى بمقر المنظمة بباريس فى يونيو 2017، تمهيدا لتنفيذ باقى استحقاقات الانضمام، والتى تتركز على إصدار آليات مناسبة لمحاسبة الشركات متعددة الجنسيات ضريبياً، وايجاد آليات للكشف عن سرية الحسابات البنكية، وهى أحد الأطر التى تعمل من خلالها دول المنظمة لتتبع تحويل الأرباح من دولة لأخرى، أو تحويلها إلى أحد الملاذات الضريبية – الدول التى لا تعمل بأنظمة ضريبية مثل جزر العذراء -، بهدف إخفائها.

وذكرت مصادر ذات صلة بالملف أن التوقيع النهائى على الاتفاق، والمقرر له منتصف أكتوبر، يعد أهم ركائز المراجعة الضريبية التى سيجريها صندوق النقد الدولى فى نوفمبر، وكانت بعثة الصندوق قد أبدت ملاحظات على ملف الضرائب الدولية، خلال المراجعة الثالثة والرابعة.

وحصلت مصر على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى مدته 3 سنوات، ويتبقى لها 4 مليارات دولار تتسلمهم على شريحتين.

ووفقا لتقرير نشرته «المال» العام الماضى، فإن ملاحظات صندوق النقد الدولى حول ملف الضرائب الدولية ذكرت نصاً: «إن الانخفاض الشديد فى معدل الضرائب إلى إجمالى الناتج المحلى، يجعل مصر تتخلف عن غيرها من الدول، سواء على المستوى الإقليمى أو العالمى، فقد انخفضت حصيلة ضريبة الشركات انخفاضا هائلاً فى السنوات الأخيرة، ويمكن أن تساعد تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر على زيادة الوعاء الضريبى المحلى، لكن ذلك يتطلب تصميم سياسة ضريبية حريصة، تحد من تآكل الوعاء الضريبى، من خلال تطبيق سياسات فعالة لمواجهة التجنب الضريبي، والتفاوض على شروط مناسبة فى اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، والحد من استخدام الحوافز الضريبية المكلفة غير الفعالة».

وتضم الاتفاقية متعددة الأطراف 67 دولة، حتى الأن، بينها مصر والكويت فقط من الدول العربية.

وكان عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، قد قال لوكالة رويترز، أمس الأول، إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد، فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي.

وأضاف: تقدمنا بمقترح لتعديل المادة 99 من قانون ضريبة الدخل، بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية، وبما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي.

ورد محافظ البنك المركزى، طارق عامر، بأنه لن يسمح بالكشف عن أرصدة العملاء، وطالب رئيس المصلحة بالتريث قبل الإدلاء بالتصريحات.

تنص المادة 99 على أنه «للوزير أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم» ، ما يعنى أن كشف الوزير عن الأرصدة لا يتم إلا بموافقة قضائية.

وقالت وزارة المالية، أمس الأول، فى أول رد رسمى على تصريحات رئيس مصلحة الضرائب، إن تصريحاته تمت صياغتها على خلاف المقصود، وأن مصلحة الضرائب تحترم سرية الحسابات البنكية التى يحميها قانون البنك المركزى.