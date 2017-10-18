اتفاق ياباني هندي للسيطرة على سوق الغاز

إعداد– عبدالغفور أحمد محسن تعتزم اليابان والهند زيادة التعاون بينهما لتعزيز المرونة والشفافية، وتحسين شروط عقود استيراد الغاز الطبيعي المسال داخل القارة الآسيوية، في خطوة من شأنها نقل السيطرة على السوق من المنتجين إلى المستوردين، وفقا لتقرير نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.وال

إعداد– عبدالغفور أحمد محسن



تعتزم اليابان والهند زيادة التعاون بينهما لتعزيز المرونة والشفافية، وتحسين شروط عقود استيراد الغاز الطبيعي المسال داخل القارة الآسيوية، في خطوة من شأنها نقل السيطرة على السوق من المنتجين إلى المستوردين، وفقا لتقرير نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.

واليابان هي أكبر مشتر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بينما تأتي الهند في المرتبة الرابعة على نفس القائمة، والدولتان تستحوذان على 40% من المشتريات في السوق العالمية.

ووقعت شركة “جايل” وهي أكبر مستورد وموزع للغاز في الهند– شركة تديرها الدولة- مذكرة تفاهم مع السلطات اليابانية، بموجبها سيعمل الطرفان للحصول على شروط أفضل في عقود الغاز.

وقال ماساتو ساسكي، مدير قطاع النفط والغاز في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية :”كل من الهند واليابان يريدان سوقا أكثر مرونة للغاز الطبيعي في آسيا”.

وتفرض عقود الغاز في آسيا قيودا من بينها تحديد كميات ثابتة للمشترين بغض النظر عن احتياجاتهم، وحظر إعادة بيع الشحنات.