اتفاق نادر بين شركة إسرائيلية وسعودية لنشر الطاقة المتجددة في المملكة

اتفقت شركة “سولار إيدج تكنولوجيز” الإسرائيلية على مشروع مشترك مع شركة “عجلان وإخوانه القابضة” السعودية لنشر الطاقة المتجددة في المملكة، وهو تعاون نادر بين البلدين، بحسب وكالة بلومبرج.

وفقاً لبيان صادر عن “سولار إيدج” أمس الاثنين، ستقدّم الشركة حديثة العهد خدمات توليد الطاقة وتخزينها وإدارتها للشركات السعودية.

يأتي هذا الاتفاق بعد يوم واحد من المحادثات التي دارات بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، والمبعوث الأميركي الخاص دان شابيرو، حول تعزيز العلاقات الإسرائيلية مع مزيد من دول الشرق الأوسط.

كما تسعى الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف دبلوماسي بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وهي خطوة قد تجري بوتيرة بطيئة بسبب تدهور العلاقات بين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والفلسطينيين من ناحية، والسياسات القضائية المثيرة للجدل من الناحية الأخرى.

ارتفعت أسهم “سولار إيدج” 2.2% في بورصة ناسداك في تمام الساعة 12:44 مساء أمس بتوقيت نيويورك، وهي أكبر قفزة لها منذ منتصف يوليو الماضي، مع تقييم الشركة عند 13.6 مليار دولار.