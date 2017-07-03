اتفاق مع كازاخ إنفيست لنقل التكنولوجيا بين مصر وكازاخستان

المال ـ خاص: وقع المهندس أحمد طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، اتفاقا بين المركز وشركة كازاخ إنفيست (شركة حكومية معنية بالاستثمارات الكازاخية) برئاسة ماكسات كاباشيف، لتسهيل تبادل الاستثمارات المشتركة وتبادل المعلومات الخاصة بفرص الاستثمار المتاحة بكل من مصر وكازاخستان. وأوضح طه أنه هذا الا

المال ـ خاص:

وقع المهندس أحمد طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، اتفاقا بين المركز وشركة كازاخ إنفيست (شركة حكومية معنية بالاستثمارات الكازاخية) برئاسة ماكسات كاباشيف، لتسهيل تبادل الاستثمارات المشتركة وتبادل المعلومات الخاصة بفرص الاستثمار المتاحة بكل من مصر وكازاخستان.

وأوضح طه أنه هذا الاتفاق يمثل آلية مهمة لزيادة العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى ونقل التكنولوجيا بين الجانبين، فضلا عن تبادل المعلومات بشأن البيانات الإحصائية العامة، ونتائج أبحاث السوق.

وأشار إلى أن الاتفاق يستهدف أيضا تبادل الخبرات في مجال تنفيذ أنشطة الترويج للتجارة الدولية والتنمية من خلال العروض التقديمية، الندوات، التدريب، الدورات الدراسية، التدريب الداخلي وكذلك توفير الدعم المعلوماتي لتنفيذ مختلف الأنشطة في مصر وكازاخستان، والتي تعزز تنمية التجارة المتبادلة، مثل البعثات التجارية، زيارات تدريبية لرواد الأعمال، المنتديات التجارية والمعارض.

ولفت المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة إلى أن الاتفاق قد ركز على أهمية التعاون في تطوير عدد من القطاعات الصناعية، ومنها الصناعات المعدنية غير الحديدية، صناعة البتروكيماويات، الصناعات الغذائية، الكيمياء الزراعية، إنتاج السيارات، وأجزائها، والحوامل والمحركات، إنتاج الآلات الكهربائية والمعدات الكهربائي، إنتاج المعدات الزراعية، صناعة مهات السكك الحديدية، إنتاج الآلات والمعدات اللازمة لصناعة التعدين، إضافة إلى قطاع مواد البناء.