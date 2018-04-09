اتفاق مصري كويتي لاستكمال إنشاء 5 محطات لتحلية المياه بقيمة 100 مليون دولار

سحر نصر: الاتفاق تنفيذا لتوجيهات الرئيس بتنمية سيناء.. وتحسين مستوى معيشة المواطنينعبد الوهاب البدر: الصندوق يستكمل دعمه لمشروع تنمية سيناء وحريصون على إتمام المشروع في أسرع وقت المال- خاص وقعت مصر والكويت، اليوم الاثنين اتفاقا ثانيا لاستكمال تمويل مشروع إنشاء خمس محطات تحلية مياه بمحا

سحر نصر: الاتفاق تنفيذا لتوجيهات الرئيس بتنمية سيناء.. وتحسين مستوى معيشة المواطنين

عبد الوهاب البدر: الصندوق يستكمل دعمه لمشروع تنمية سيناء وحريصون على إتمام المشروع في أسرع وقت

المال- خاص

وقعت مصر والكويت، اليوم الاثنين اتفاقا ثانيا لاستكمال تمويل مشروع إنشاء خمس محطات تحلية مياه بمحافظة جنوب سيناء بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وذلك علي هامش اجتماع الصناديق العربية المنعقد بالبحر الميت في الأردن.

ووقع الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور عبد الوهاب البدر، مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، حيث تتضمن الاتفاق زيادة في قدرة المحطات لتكون 20 ألف م3/يوم لمحطة أبو زنيمة و 15 ألف م3/يوم لمحطتي دهب ونويبع و 10 آلاف م3/يوم لمحطة رأس سدر.

وفق بيان، قالت د. سحر نصر، إن هذا الإتفاق يأتي ضمن خطة الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء.



وأكدت الوزيرة أن هذه الاتفاقية تعد استكمال للاتفاقيات التي سبق أن وقعاها حكومة جمهورية مصر العربية مع الصندوق الكويتي فيما يتعلق بمشروعات تنمية سيناء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي, بدعم تنمية سيناء.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع محطات تحلية المياه، يستهدف في الأساس تحسين مستوي المعيشة للسكان في محافظة جنوب سيناء، من خلال تلبية الطلب علي مياه الشرب بإنشاء مصادر لتوفير كميات كافية ودائمة عبر تحليه المياه من البحر وتوصيلها للمستهلكين في المحافظة.

وأوضحت الوزيرة، أن خطة الحكومة لتنمية سيناء تأتي في إطار الموازنة بين جهود التنمية وجهود العدالة من خلال توجيه التنمية الاقتصادية إلي المناطق الأكثر احتياجا، لرفع مستوي معيشة أبناء هذه المناطق وتحسين أوضاعهم.

وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار التعاون الدولي والحكومة بشكل عام تعمل علي قدم وساق لدفع كافة المشروعات التنموية بشبه جزيرة سيناء، وحريصون على التحرك مع كافة الصناديق العربية بشكل سريع لتنمية سيناء، ودعم كافة المشروعات متناهية الصغر في هذه المنطقة الغالية.

من جانبه، أكد عبد الوهاب البدر، أن هناك اهتمام من الصندوق بدعم تنمية سيناء، بالتعاون مع الحكومة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

وأشار إلى أن الصندوق يستكمل دعمه لمشروع تنمية سيناء، وحريص على إتمام المشروع في أسرع وقت.