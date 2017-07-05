اتفاق مصري كازاخي لإقامة مشروع أنظمة التحكم الآلي

محمد ريحان أعلن الوزير المفوض التجاري كامل عواد رئيس المكتب التجارى بالسفارة المصرية بكازاخستان عن أن إحدى الشركات المصرية المشاركة في منتدى الأعمال المصرى الكازاخى الذي عقد منذ أيام ونظمه المكتب التجارى بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة على هامش المشاركة المصرية باكسبو استانة توصل



محمد ريحان



أعلن الوزير المفوض التجاري كامل عواد رئيس المكتب التجارى بالسفارة المصرية بكازاخستان عن أن إحدى الشركات المصرية المشاركة في منتدى الأعمال المصرى الكازاخى الذي عقد منذ أيام ونظمه المكتب التجارى بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة على هامش المشاركة المصرية باكسبو استانة توصلت إلى اتفاق مع إحدى الشركات الكازاخية العاملة في مجال إنتاج تكنولوجيا أنظمة التحكم الآلى والتحكم عن بعد لإقامة مشروع مشترك لإنتاج تكنولوجيا أنظمة التحكم الآلى فائقة التقدم وذلك لتغطية الفجوة الاستيرادية للسوق الكازاخى من هذا المنتج والذي تصل إجمالي واردات كازاخستان منه نحو 156 مليون دولار.

وأضاف «وهو ما يعد فرصة جيدة لتواجد المنتج المصرى داخل السوق الكازاخى فضلا عن تغطية احتياجات الأسواق المجاورة ومنها سوق طازاخستان وأوزبكستان وتركمنستان وقيرجستان وجورجيا».

وأكد أن اللقاءات الثنائية التي تم عقدها بين رجال الأعمال من الجانبين قد أسهمت عن الاتفاق على تعزيز التعاون بين الشركات المصرية ونظيرتها الكازاخية خاصة في مجالات الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، منتجات الملابس الجاهزة،الخضراوات والفاكهة الطازجة والمجمدة والسجاد والرخام والجرانيت والسيراميك، ومستلزمات مواد بناء، ومستلزمات الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية والأثاث.

ومن ناحية أخرى أوضح المهندس أحمد طه المفوض العام المصري باكسبو استانة والمدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة أنه من المقرر قيام وفد من الشركات المصرية المنتجة للصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بزيارة استانة خلال الفترة من 16 إلى 21 يوليو الجاري للتباحث مع نظرائهم من الشركات الكازاخية للدخول في مشروعات مشتركة، لافتا إلى أنه جار التنسيق لزيارة وفود من رجال الأعمال المصريين في قطاعات أخرى لزيارة كازاخستان خلال فترة إقامة معرض اكسبو أستانة والذي من المقرر انتهاؤه في 10 سبتمبر المقبل وهو ما سيسهم في تعزيز العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين مصر وكازاخستان.