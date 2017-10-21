اتفاق مصري سوداني لتوريد 45 ألف طن لحوم طازجة

محمد مجديوقع اللواء علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عقد اتفاق مع شركة اتجاهات السودانية لتوريد 300 ألف رأس ماشية مذبوحة، بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات و840 مليون جنيه.وقال فهمي، في بيان صحفي، إن هذه الخطوة تأتى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور ع

محمد مجدي

وقع اللواء علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عقد اتفاق مع شركة اتجاهات السودانية لتوريد 300 ألف رأس ماشية مذبوحة، بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات و840 مليون جنيه.

وقال فهمي، في بيان صحفي، إن هذه الخطوة تأتى تنفيذًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بطرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة في المجمعات الاستهلاكية بأسعار محفظة وذلك لسد الفجوة في احتياجات السوق المحلية من اللحوم التصدي للارتفاعات غير المبررة للأسعار.

وأضاف فهمي، أن العقد المبرم يتضمن 19 ألف طن خلال عام 2018 و26 ألف طن خلال عام 2019، بإجمالي كميات تبلغ 45 ألف طن لحوم سودانية طازجة.

وأوضح فهمي أنه لدينا تعاقدات سارية لتوريد 9 آلاف طن خلال عام 2017 متاحة للمستهلكين في مجمعات المصرية والنيل والأهرام ودلتا ماركت والإسكندرية، للمجمعات المنتشرة فروعها في جميع محافظات الجمهورية.