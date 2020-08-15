اتفاق مصري سوداني على إحياء مشروع مكافحة البعوضة المسببة لمرض الملاريا

تم وضع تصور للخطة التنفيذية لإحياء ذلك المشروع الذي يضمن حماية الوضع الصحي في جنوب مصر، وشمال السودان.

أكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه تم الاتفاق على إحياء المشروع المصري السوداني المشترك لمكافحة بعوضة الجامبيا المسببة لمرض الملاريا.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ضمن وفد وزاري ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي إلى السودان.

وأكد أنه تم وضع تصور للخطة التنفيذية لإحياء ذلك المشروع الذي يضمن حماية الوضع الصحي في جنوب مصر، وشمال السودان.

كما تم الاتفاق على تفعيل نظم الترصد والتحكم للأوبئة بين البلدين، ودعم ورفع امكانيات نقاط الترصد عبر المعابر والحدود بين البلدين للقضاء على “حمى الوادي المتصدع”، والحد من خطر انتشارها، وفق مجاهد.

ولفت” مجاهد” إلي أن الوزيرة أكدت إتاحة ١٠ منح دراسية سنويًا للأطباء السودانيين في مختلف التخصصات، وكذلك ١٠ منح دراسية في مجال الدبلوم المهني للإسعاف وذلك ضمن برنامج الزمالة المصرية، بالإضافة إلى إتاحة منح للمدربين السودانيين للتدريب تحت مظلة التعاقد بين وزارة الصحة وجامعة هارفارد، لرفع كفاءة المدربين في مجال الصحة بما يعود بالنفع على النظام الصحي في جمهورية السودان الشقيقة.

وقال “مجاهد”، إنه تم الاتفاق على زيادة المنح التدريبية الربع سنوية ( كل ٣ شهور)، للفرق الطبية في دولة السودان، موضحًا أن هذه المنح تتضمن أطباء، وتمريض، و مسعفين، حيث سيتم تدريب الأطباء والتمريض على رأس العمل بالمستشفيات المصرية، أما المسعفين، سيتم تدريبهم ضمن البرنامج للتدريبي المكثف بالمركز الإقليمي بشرم الشيخ، لافتًا إلى أن هذه المنح تشمل الإقامة، والتنقلات، والإعاشة للمتدربين.

وذكر”مجاهد” أنه تم خلال الجلسة استعراض آلية تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر ، والمعايير التي تخضع لها المنشآت الصحية، وتبادل هذه معايير مع الجانب السوداني،

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، مستشار وزيرة الصحة للعلاقات الصحية الخارجية،أنه في إطار العمل بمبادرة “تحيا مصر أفريقيا”، لقياس حدة الأبصار، أكدت الوزيرة أنه جار العمل لإرسال قافلة لدعم الجانب السوداني لقياس قوة الإبصار لدى الأطفال، وإمدادهم بكافة الاحتياجات الطبية، وتصاحبها قافلة أخرى في مجال المياه البيضاء وزرع العدسات لدعم منظومة الصحة في السودان.

وذكر “جاد” أنه في نهاية الجلسة، اتفقتا الوزيرتان، على التنسيق المشترك في جميع المجالات الخاصة بالصحة، والتواصل المستمر، لمتابعة العمل بمبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقي، وإحياء مشروع الجامبيا، حيث سيتم عقد اجتماعات دورية بين الجانبين عبر تقنية الفيديو كونفرانس تبدأ من الأسبوع المقبل.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة سارة عبد العظيم حسنين، وزيرة الصحة السودانية، عن شكرها وتقديرها للجانب المصري على حسن التعاون الوثيق بين البلدين، لاسيما المساعدات المصرية الأخيرة للوقوف مع السودان في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ودعم المنظومة الصحية في جمهورية السودان على مختلف الأصعدة.