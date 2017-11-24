اتفاق مبدئي بين أوبك وروسيا لتمديد خفض إنتاج النفط

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن اتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، مع روسيا، على "الخطوط العريضة" لصفقة تمديد خفض انتاجهم من النفط، حتى نهاية العام المقبل، رغم بقاء بعض "التفاصيل الحاسمة" قيد التفاوض، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية عن مصادر قريبة الصلة بالملف. وستجتمع أوبك مع عدد من

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن

اتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، مع روسيا، على “الخطوط العريضة” لصفقة تمديد خفض انتاجهم من النفط، حتى نهاية العام المقبل، رغم بقاء بعض “التفاصيل الحاسمة” قيد التفاوض، حسبما نقلت وكالة “بلومبرج” الإخبارية عن مصادر قريبة الصلة بالملف.

وستجتمع أوبك مع عدد من الدول المصدرة للنفط من غير أعضاء المنظمة، الأسبوع المقبل في فيينا، لمناقشة تمديد الاتفاق.

كانت روسيا تتخذ موقفا مترددا حيال مناقشة تمديد الاتفاق منذ الآن، لأن الاتفاق الحالي سيظل ساريا حتى نهاية مارس 2018.

وبعد أيام من المحادثات الثنائية، أصحبت السعودية وموسكو متفقتان على ضرورة إعلان تمديد اتفاق خفض الانتاج لفترة جديدة في الاجتماع الذي سيعقد في 30 نوفمبر الجاري.