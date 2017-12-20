اتفاق للعام الثاني بين إعمار وتويتر لبث كريسماس دبي

المال خاص أعلنت شركة "إعمار" العقارية وتويتر اليوم عن تعاونهما لبث احتفالات العام الجديد في دبي بشكل مباشر إلى الجمهور العالمي على منصة تويتر للعام الثاني على التوالي.وسيتم نقل العرض الحي لاحتفالية العام الجديد من "وسط مدينة دبي" في 31 ديسمبر، بدءاً من الساعة 11:30 ليلاً بتوقيت الإمار

المال خاص

أعلنت شركة “إعمار” العقارية وتويتر اليوم عن تعاونهما لبث احتفالات العام الجديد في دبي بشكل مباشر إلى الجمهور العالمي على منصة تويتر للعام الثاني على التوالي.

وسيتم نقل العرض الحي لاحتفالية العام الجديد من “وسط مدينة دبي” في 31 ديسمبر، بدءاً من الساعة 11:30 ليلاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وهو متوفر للمشاهدة للجمهور في جميع أنحاء العالم سواء من ضمن حساباتهم على تويتر أو خارجها وعلى جميع الأجهزة المتصلة.وسيرافق البث المباشر جدول زمني من تويتر يضم جميع المحادثات المتعلقة بليلة رأس السنة.

وستطلق إعمار تجربة الرسائل الخاصة في تويتر لتقديم المساعدة للمشاهدين طوال فترة احتفالات العام الجديد. فعندما يرسل أحد الأشخاص رسالة خاصة عبر تويتر إلى @MyDowntownDubai، سيتم توجيهها إلى سلسلة من الخطوات الآلية لتقديم المزيد من المعلومات عما يحدث حول الاحتفالات بكل سهولة.

وستقدّم تجربة الرسائل الخاصة معلومات مختلفة تتضمن جدول أنشطة احتفالية العام الجديد اليومية ومجموعة مختارة من الفنادق الموصى بها للسياح قبل الاحتفالات، بالإضافة إلى أجوبة على بعض الأسئلة الشائعة لدى بعض من يتجهون إلى مواقع المشاهدة في “وسط مدينة دبي”ليلة رأس السنة.

وسيكون بإمكان متابعي البث المباشر عبر تويتر أن يشهدوا استقبال “إعمار” للعام الجديد مع احتفالية “#LightUp2018” الجديدة كلياً في وسط مدينة دبي، بما يشمل برج خليفة ونافورة دبي، على أنغام مقطوعات موسيقية أعدّت خصيصاً لهذا الغرض، كما ستقدّم أيضاً أروع العروض المائية والضوئية والموسيقية.

**احتفالية “Light Up 2018”



وقال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة “إعمار”: «سنتمكن بفضل ميزة الرسائل الخاصة المضافة على تويتر من تقديم احتفالية “Light Up 2018” في “وسط مدينة دبي” بشكل مميز إلى الجمهور العالمي بشكل مباشر”.

وأضاف “هذا الاحتفال الذي سيقدم العديد من المفاجآت المميزة والمبتكرة مرة أخرى على أهميّة الروح الإيجابية والشراكات العالمية التي تعزز مكانة دبي”.

وتابع “تؤكد شراكتنا مع تويتر أيضاً تركيزنا الواضح على بناء محادثات جذابة مرتبطة بهذا الاحتفال وحول دولتنا والعالم”.

ومن جهته قال بنجامين آمبن، رئيس الإيرادات في تويتر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “نحن متحمسون لنقل احتفالات ليلة رأس السنة في دبي لمستخدمينا في جميع أنحاء العالم مرة أخرى، وذلك بعد التجربة الناجحة لنقل هذه الاحتفالات بشكل مباشر في العام الماضي”.

وأضاف: “سيتمكن المشاهدون من متابعة هذه العروض الاحتفالية المميزة بغض النظر عن مكان وجودهم، كما سينضموا إلى المحادثات المباشرة المتعلقة بالعام الجديد على تويتر”..