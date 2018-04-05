اتفاق لرفع مساهمة 6 بنوك في تمويل كيما 2 بنسبة 10.6%‎

الاتفاق يرفع مساهمة البنوك من 51.2% إلى 61.8% تغطية: سهير محمد- منى عبد الباري وقّعت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، اليوم الخميس، تعاقدًا لزيادة قيمة مساهمة تمويلات تحالف مكون من 6 بنوك بمشروع "كيما 2" لإعادة تأهيل مصانع الشركة للعمل بالغاز الطبيعي بديلًا عن الكهرباء

الاتفاق يرفع مساهمة البنوك من 51.2% إلى 61.8%









تغطية: سهير محمد- منى عبد الباري

وقّعت شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، اليوم الخميس، تعاقدًا لزيادة قيمة مساهمة تمويلات تحالف مكون من 6 بنوك بمشروع “كيما 2” لإعادة تأهيل مصانع الشركة للعمل بالغاز الطبيعي بديلًا عن الكهرباء لإنتاج الأمونيا واليوريا.

ويتيح تعاقد اليوم زيادة مساهة البنوك من 51.2% إلى 61.8% ليصبح إجمالي التسهيل الائتماني 292 مليون دولار أمريكي، و1.920 مليون جنيه مصري، يتم تمويله من بنوك الأهلي المصري، والعربي الإفريقي، وبنك بلوم، والعقاري المصري، والقاهرة، ومصر.

وتولّى بنك استثمار بلتون مهام المستشار المالي للصفقة، بينما تولّى مكتب هاني سري الدين مهام المستشار القانوني للتحالف البنكي، ومكتب زكي هاشم المستشار القانوني لـ”كيما”.

وقال عيد الحوت، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصناعات الكيماوية “كيما”، في كلمته خلال توقيع الاتفاق، إن الاتفاقية تستهدف تأهيل المصنع لزيادة إنتاجه من الأمونيا إلى 1200 طن، و1500 طن يوريا يوميًّا، وزيادة إنتاج نترات النشادر بنحو الضِّعف لتصل إلى 660 طنًّا يوميًّا.

وتتمثل الجدوى الاقتصادية للمشروع في زيادة ربحية الشركة إلى 1.5 مليار جنيه، من إنتاج وبيع نحو 300 طن أمونيا، مقارنة بـ670 مليون جنيه حاليًّا من إنتاج 150 مليون طن أمونيا، كما يوفر استهلاك الكهرباء بواقع 150 ميجاوات/ ساعة، وتعظيم الاستفادة من الطاقة، وتعزيز النهضة التنموية بمنطقة جنوب الوادي، وفقًا للحوت.

وحضر توقيع الاتفاق، اليوم، قيادات البنوك المساهمة في الاتفاقية، وخالد بدوي رئيس قطاع الأعمال، وقيادات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وقيادات شركة “كيما”.