اتفاق لتطوير معمل أسيوط للتكرير بتمويل صينى 100 مليون دولار

نسمة بيومىوقعت شركة أسيوط لتكرير البترول والبنك الأهلى اتفاقا أمس بشأن القرض المقدم من بنك التنمية الصينى بقيمة 100 مليون دولار عن طريق البنك الأهلى، للمساهمة فى تمويل مشروع الخدمات والمرافق الخاصة بمجمع إصلاح وأزمرة النافتا "CCR" لإنتاج البنزين عالى الأوكتان، والجارى تنفيذه حالياً فى إطار تطوير م

نسمة بيومى

وقعت شركة أسيوط لتكرير البترول والبنك الأهلى اتفاقا أمس بشأن القرض المقدم من بنك التنمية الصينى بقيمة 100 مليون دولار عن طريق البنك الأهلى، للمساهمة فى تمويل مشروع الخدمات والمرافق الخاصة بمجمع إصلاح وأزمرة النافتا “CCR” لإنتاج البنزين عالى الأوكتان، والجارى تنفيذه حالياً فى إطار تطوير معمل تكرير أسيوط لتأمين المنتجات البترولية فى محافظات صعيد مصر.

وشهد توقيع الاتفاق وزير البترول والثروة المعدينة المهندس طارق الملا، والمحاسب هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، وبحضور المهندس محمد سعفان، وكيل أول الوزارة لشئون البترول والمهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول.

قال مسئول بارز فى وزارة البترول إن مشروع CCR التابع لشركة أسيوط للبترول يتم تنفيذه ضمن برنامج عمل شامل يستهدف تطوير ورفع كفاءة قدرات معامل التكرير، من خلال تنفيذ مشروعات جديدة أو تطوير الوحدات القائمة باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار.

وتابع أن المعامل فى محافظات الصعيد والقاهرة والسويس على قائمة “البترول” للتطوير خلال الفترة المقبلة، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من المشتقات البترولية، وتخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج، التى بلغ متوسطها العام الماضى نحو 800 مليون دولار شهريا.

ووقع اتفاق القرض أمس المهندس ناجى كساب، رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول والمحاسب يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى.

وتبلغ طاقة التغذية للمشروع 660 ألف طن سنويًا من النافتا لإنتاج بنزين عالى الأوكتين، بحسب المسئول، موضحا أنه سيوفر احتياجات الصعيد من البنزين ومشتقاته بدلا من تحمل تكاليف نقلها من معامل القاهرة والإسكندرية للوجه القبلى.

ومن المرتقب أن ينتج المشروع 603 آلاف طن بنزين سنويا، و40 ألفًا طن بوتاجاز.

وعقب التوقيع أكد وزير البترول والثروة المعدنية استمرار التقدم فى خطوات تنفيذ برنامج العمل الطموح لتطوير معامل التكرير على مستوى الجمهورية، مشدداً على إعطاء الوزارة الاهتمام الكامل لمتابعة سير العمل بمشروعات تطوير المعامل واتخاذ جمبع التدابير للإسراع بتنفيذها وتذليل أى تحديات فى هذا الخصوص، نظراً لأهمية المشروعات الجديدة فى ترشيد استيراد الوقود وتوفير جانب من النقد الأجنبى من خلال زيادة الإنتاج المحلى وتحسين جودة المنتجات البترولية.

ولفت فى بيان إلى أن تطوير معمل تكرير أسيوط يأتى فى إطار خطة الوزارة الرامية إلى تأمين احتياجات محافظات الصعيد وجنوب مصر من المنتجات البترولية ذاتيًا، من خلال المشروعات والتوسعات الجديدة المقامة على أرض الصعيد، وهو ما ظهر جلياً فى العديد من المشروعات التى تنفذها الوزارة سواء لتطوير القدرات الإنتاجية لمعمل أسيوط أو البنية الأساسية لنقل وتداول المنتجات البترولية بالصعيد.

وأوضح رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول أن القرض المقدم بقيمة 100 مليون دولار يسهم فى تمويل جانب من مشروع الخدمات والمرافق الذى يمثل أحد العناصر الأساسية فى مجمع إصلاح وأزمرة النافتا لإنتاج البنزين عالى الأوكتان الجارى تنفيذه حالياً بمعرفة شركة إنبى المقاول العام للمشروع .

وأشار إلى أنه سيتم توفير تمويل ذاتى بقيمة 64 مليون دولار لاستكمال مشروع الخدمات والمرافق والذى يتضمن إنشاء محطتى كهرباء، إلى جانب محطة محولات كهرباء رئيسية و6 مستودعات تخزين للمنتجات ومواد التغذية ووحدات لمعالجة الصرف الصناعى والمياه، وإنتاج البخار والمياه منزوعة الأملاح والنيتروجين وتخزينه وإنتاج الهواء، بالإضافة الى الشعلة ومبنى إدارى وآخر للتحكم.