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اتفاق صيني إثيوبي بشأن إقامة آلية حماية لأمن المشروعات

الصين تدعم تشغيل آمن لخط سكة حديد أديس أبابا-جيبوتي
أيمن عزام 10:23 م, السبت, 6 مارس 21 10:23 م, السبت, 6 مارس 21

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تم توقيع اتفاق صيني إثيوبي ، اليوم السبت، بتمرير مذكرة تفاهم بشأن إقامة آلية حماية لأمن المشروعات الرئيسية في إطار مبادرة الحزام والطريق في إثيوبيا.

ووقعت المذكرة بين ديميلاش جبريمائيل، المفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، والسفير الصيني لدى إثيوبيا تشاو تشي يوان، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

اتفاق صيني إثيوبي

    وأوضح جبريمائيل أن اتفاق التعاون هذا سيدفع تعزيز السلامة والأمن في مشروعات التنمية الرئيسية بالدولة الواقعة شرقي إفريقيا وهي التي تحققت من خلال التعاون بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق التي تضم مشروع سكة حديد أديس أبابا-جيبوتي.

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وتابع قائلا في حفل التوقيع إن “إثيوبيا والصين دولتان تتمتعان بتاريخ طويل وحضارة قديمة وثقافة رائعة. ولتحقيق هدفنا، يلعب الدعم المقدم من الصين وسفارتها الموقرة دورا هاما”. “نرغب في مواصلة جهودنا المشتركة في البناء طويل الأجل والشراكة الاستراتيجية، ويأتي حدث اليوم في وقت مهم”.

ومن المتوقع أن يلعب الاتفاق دورا هاما في تعزيز الأمن وسير العمل الطبيعي للاستثمارات الصينية في إثيوبيا.

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وأوضح تشاو أن الصين وإثيوبيا أقامتا شراكات قوية في إطار المبادرة، ما ساعد على تنفيذ مشروعات تنموية رئيسية في إثيوبيا على نحو فعال.

كما أكد دعم الحكومة الصينية القوي من أجل تشغيل آمن ومستدام لخط سكة حديد أديس أبابا-جيبوتي، وهو المشروع الرائد في التعاون الصيني-الإثيوبي.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.

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بقلم أيمن عزام

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