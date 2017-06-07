اتفاق شراكة بين أرقام كابيتال وماركو بولو الأمريكية للوساطة المالية

أعلن “أرقام كابيتال”، بنك الاستثمار المتخصص في الأسواق الناشئة والواعدة، عن إبرامه اتفاق شراكة مع شركة “ماركو بولو” الأمريكية المتخصصة في خدمات الوساطة في الأوراق المالية، يقوم بموجبه بتمكين المستثمرين من المؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية من ولوج أفضل للفرص الاستثمارية في السوق المصرية.

قال دينيس وايسميلر، الرئيس التنفيذي للعمليات في “أرقام كابيتال”: “يهدف الطرفان من خلال هذه الشراكة إلى الاستفادة من نقاط القوة الرئيسية لمنصتيهما الرائدتين، حيث سيتعاونان معًا في سبيل تمكين المستثمرين من المؤسسات في الولايات المتحدة من الحصول على أبحاث قيّمة تدعم قدرتهم على اتخاذ قرارات استثمارية مناسبة، إلى جانب تقديم خدمات التنفيذ السلس لأوامر التداول في سوق الأسهم المصرية . ونعتبر الشراكة مع “ماركو بولو” تطورًا مهمًّا سيدعم قدرتنا على تسويق خدماتنا في السوق المصرية. إننا نتطلع إلى تسهيل ولوج المستثمرين إلى السوق المصرية الناشئة والواعدة بالفرصة الاستثمارية المهمة”.

وقال بيتر جاردين، الرئيس التنفيذي لشركة “ماركو بولو للوساطة المالية: “سوف يسهم إضافة خدمات أرقام كابيتال المميزة في السوق المصرية إلى قائمة شبكتنا من بنوك الاستثمار الرائدة حول العالم من تعزيز الخدمات التي نقدمها لعملائنا حول العالم. إننا نتطلع إلى شراكة ناجحة مع أرقام كابيتال”.

وقد استطاع “أرقام كابيتال” في أقل من عشر سنوات أن يصبح بنكًا استثماريًّا متكاملًا يعمل في أربعة مجالات هي: الوساطة المالية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول، والاستثمارات البديلة.

ويعتبر أرقام كابيتال أحد أبرز شركات الوساطة التي تركز على العملاء من المؤسسات في الشرق الأوسط من خلال عضويتها ببورصات في الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلًا عن شبكة من الشركاء في عدة أسواق أخرى. وتغطي “أرقام كابيتال” أكثر من 300 شركة مُدرَجة في الشرق الأوسط وأفريقيا تشمل 27 دولة وقطاعات مختلفة.

وقد قامت “ماركو بولو” منذ 2000 بتطوير شبكة عالمية من شركات رائدة في الوساطة المالية في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وتتيح منصة ماركو بولو تداول الأوراق المالية المُدرجة في البورصات العالمية، والتوزيع الدولي لعمليات الإدراج التي تتم محليًّا، بالإضافة لمنتجات عمليات الاندماج والاستحواذ.

تأسس “أرقام كابيتال” عام 2007، وهو مصرف استثماري مختص في الأسواق الناشئة والحدودية، ويقدم منتجات وخدمات استثمارية تلبي احتياجات العملاء من قطاع المؤسسات الاستثمارية الكبرى والشركات والأفراد من ذوي الملاءة المالية المرتفعة. ويدمج “أرقام كابيتال” بين أفضل الممارسات العالمية والخبرة القوية بالأسواق المحلية التي ينشط بها.

ويعمل “أرقام” بشكل رئيس على توفير خدمات الوساطة المالية وإيجاد الفرص الاستثمارية للمستثمرين في الأسواق الناشئة والحدودية ممن يبحثون عن فرص استثمارية مُجزية في أسواقهم المحلية أم خارجها، بالإضافة إلى المستثمرين الدوليين الذين يسعون للاستفادة من أفضل الفرص المتاحة للاستثمار في أسواق ناشئة وحدودية معينة. ويمارس “أرقام” أعماله من خلال ثلاثة مراكز رئيسية هي مركز دبي المالي العالمي، والقاهرة، وجوهانسبرغ.

وينشط أرقام كابيتال في عشرة مجالات استثمارية هي: تمويل الشركات، إدارة الأصول، الأسهم النقدية، تداول الائتمان، المشتقات المالية، الخدمات الاستشارية لأسواق المال، البنية التحتية، التمويل الرئيسي، أدوات الخزينة وخدمات الوصاية. ويغطي فريق الأبحاث لدى أرقام شركات مدرجة ضمن قطاعات مختلفة في 25 دولة مختلفة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي أكبر تغطية دولية لأسواق الأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.