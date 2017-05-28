اتفاق جديد لتعميق رصيف 96 بالدخيلة

اتفقت شركتى الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، القناة للموانئ والمشروعات الكبرى، على وضع برنامج زمنى جديد لتعميق رصيف 96، بميناء الدخيلة، بعد أن تعثرت الأخيرة فى إنهاء المشروع، وفقاً للبرنامج المحدد فى أكتوبر 2016.

ويتضمن البرنامج الجديد إلزام «القناة للموانئ « بإنهاء أعمال التعميق خلال 13 شهراً وتحمل فارق التكلفة الناتجة عن تعويم سعر صرف الجنيه، ولم تلتزم بالبرنامج الزمنى الذى اتفق عليه فى 2014، وفقاً لما كشف عنه ممدوح دراز، رئيس شركة الإسكندرية لتداول الحاويات.

وذكر دراز لـ«المال»، أن القناة للموانئ بدأت فى استكمال أعمالها، وتعاقدت على المواد المستخدمة لإنشاء الرصيف «الستائر اللوحية»، وهى المكون الرئيسى للتعميق، والمقرر أن تصل تلك المعدات فى يوينو 2017.

وتقدر تكلفة التعاقد بين الإسكندرية للحاويات، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، والقناة للموانئ، إحدى شركات هيئة قناة السويس بـ 88 مليون جنيه .

وأضاف أن القناة للموانئ ألزمت نفسها بإنهاء المشروع بحلول يوليو 2018، موضحاً أن عمليات التطوير ستمنح «الإسكندرية للحاويات ميزة تنافسية، ويمكنها من استقبال السفن الحديثة ذات عمق يصل إلى 17 م، مقارنة بـ 12 م حاليا.

وكانت « الإسكندرية للحاويات « أدرجت المشروع فى موازناتها الاستثمارية منذ 3 أعوام، بعد أن حصلت على موافقة من هيئة ميناء الإسكندرية، بالمضى قدما فى التعميق، ولكن « القناة للموانئ « تخلفت عن تعاقدها، لانشغالها بالمشاركة فى مشروع قناة السويس الجديدة.

وانخفضت معدلات تداول الحاويات المتداولة على الأرصفة التى تديرها الإسكندرية خلال العامين الماضيين بنسبة %5 فى 2015 – 2016، و%21 عن المتوقع لعام 2016 -2017، لعدم إنهاء عمليات تعميق رصيف 96، إلى جانب عوامل أخرى من بينها قرار تحرير سعر الصرف، والضوابط التى وضعتها وزارة الصناعة للحد من الاستيراد.

وتتوقع الشركة تداول 800 ألف حاوية العام المالى المقبل بنسبة انخفاض %6 عن المستهدف العام الجارى، و%18 عن العام المالى الماضى، رغم أن الطاقة الاستعابية للشركة بمينائى الإسكندرية والدخيلة، تصل إلى 1.5 مليون حاوية.