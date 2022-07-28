اتفاق جديد بين «أرسكو» و«السكرى لمناجم الذهب» لتصنيع قلابات الشاحنات العملاقة

اتفقت «أسيك للتصنيع والمشروعات الصناعية- أرسكو»، مع شركة «السكرى لمناجم الذهب»، على تصنيع دفعة جديدة من قلابات الشاحنات العملاقة «DUMBER»، وذلك عقب نجاح الأولى فى تنفيذ تعاقدها الذى تم من خلاله توريد معدات لصالح منجم ذهب السكرى.

قال المهندس حازم نور، رئيس مجلس إدارة «أرسكو»، إنه تم تصنيع 45 معدّة «قلاب» للشاحنات العملاقة «DUMBER»، لصالح شركة السكرى لمناجم الذهب فى مصر، وفقًا للاتفاق الذى تم الإعلان عنه العام الماضى.

وكشف لـ«المال» أن شركة السكرى طلبت توريد 3 وحدات جديدة خلال العام الجارى.

جدير بالذكر أن شركة السكرى لمناجم الذهب وقعت العام الماضى اتفاقا لدعم وتطوير صناعة المعدات التعدينية الثقيلة فى مصر.

وبمقتضى الاتفاق، تم لأول مرة تصنيع القلابات للشاحنات العملاقة «DUMBER» محليا بدلا من استيرادها، بالتعاون مع شركة أرسكو «المصرية».

وبحسب الاتفاق يتم تصنيع تلك القلابات من خلال شركة المصرية «أرسكو» بأيدٍ مصرية، لتكون أول سابقة من نوعها فى مجال صناعة المعدات الثقيلة المتحركة فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتم تنفيذ ذلك المشروع بالتعاون مع شركة VR Steel من جنوب أفريقيا، صاحبة التصميم الهندسى للمعدة الثقيلة المتحركة، و«Real Mining» الأمريكية، وهى المتعاقد الرئيسى مع «السكرى» لتوريد القلابات التى تم تصنيعها بالكامل من خلال شركة أرسكو.

وقال نور إنه رغم التأخر فى الإفراج عن عدد من مستلزمات الإنتاج من الموانئ الفترة الماضية، فإنه تم الانتهاء من تفعيل الاتفاق الأول وتوريد كامل المعدات المتعاقد عليها، وفقا للجدول الزمنى المستهدف.

ومن المفترض أن تحقق تلك القلابات وفورات تقارب 1.5 مليون دولار سنويا، فيما يخص كميات الوقود المستخدم، مقارنة بالموديلات الأقدم.

حازم نور: مفاوضات مع غانا وأمريكا اللاتينية لاقتناص تعاقدات جديدة

وعلى صعيد متصل، كشف رئيس مجلس إدارة «أرسكو» أنه جارٍ التفاوض مع غانا ودول فى أمريكا اللاتينية لاقتناص تعاقدات جديدة معها، لتوريد تلك النوعية من المعدات لخدمة المشروعات التعدينية.

وقال نور إن تلك القلابات حديثة الصنع موجودة حاليا فى مصر بموقع منجم السكرى «سنتامين» فقط، ولكن من المتوقع مع الانتعاش المرتقب فى حجم الاستثمارات التعدينية للتنقيب عن الذهب خلال الفترة المقبلة، أن يتم التوسع فى التعاقد على تلك النوعية من القلابات، وزيادة الطلب عليها من قبل الشركات الفائزة مؤخرا بمزايدات التنقيب عن الذهب فى مصر.

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية مؤخرا فوز 4 شركات أجنبية ومحلية بتراخيص التنقيب خلال الجولة الثانية من المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن فى الصحراء الشرقية، وذلك امتدادا لما تحقق فى الجولة الأولى بالمزايدة، والتى تم خلالها إسناد 82 منطقة بالصحراء الشرقية إلى 11 شركة مصرية وعالمية.