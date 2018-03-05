اتفاق تعاون بين جامعتي كنجز كولدج لندن ونيو جيزة

المال ـ خاص:أكد د. خـالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مـع بريطانيا، وتدعيم الشـراكة بين المؤسسـات التعليمية والبحثية المصـرية والإنجليزية، جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الوزير اليوم خلال فعاليات توقيع اتفاقيتي تعاون بين جامعة الجيزة

المال ـ خاص:

أكد د. خـالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مـع بريطانيا، وتدعيم الشـراكة بين المؤسسـات التعليمية والبحثية المصـرية والإنجليزية، جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الوزير اليوم خلال فعاليات توقيع اتفاقيتي تعاون بين جامعة الجيزة الجديدة وجامعة كنجز كولدج لندن، وذلك بمقر الوزارة.

وأشار الوزير إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتى تمشياً مع توجهات القيادة السياسية فى مصر من أجل تقديم تعليم عالي الجودة بالتعاون مع الجامعات ذات التصنيف المتقدم عالميًا.

وتنص الاتفاقية على أن تقوم جامعة كنجز كولدج لندن بتقديم الدعم اللازم لتصميم وتنفيذ وتقديم برامج عالية الجودة لجامعة نيو جيزة، من خلال تقديم الاستشارات الأكاديمية وخدمات تطوير المناهج، بما في ذلك توفير مواد كينجزكوليدج التعليمية الحالية، ونظم التقييم وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومراقبة جودة العملية التعليمية وتبادل الأساتذة والطلاب وذلك دعما لرؤية جامعة الجيزة الجديدة فيما يتعلق بتخصصات القانون، وإدارة الأعمال والاقتصاد، كما تنص الاتفاقية أيضا علي قيام جامعة كنجز كولدج بتوفير الخدمات التعليمية لكليات التجارة وإدارة الإعمال وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة نيو جيزة وذلك على ثلاثة مراحل.

وتشمل المرحلة الأولى قيام خبراء من كينجز كولدج بتشكيل فريق للتعرف على الاحتياجات، كما ستجري زيارة مبدئية من قبل ممثلين من كلية القانون في ديكسون بون، وإدارة الاقتصاد السياسي ومدرسة الإدارة والأعمال، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى لكلية التجارة وادارة الأعمال ويتم حاليًا التوقيع علي بدء المرحلة الثانية، بينما تبدأ المرحلة الأولى لكلية الأقتصاد هذا الشهر.

وقع الاتفاقية عن جامعة نيو جيزة الدكتور أحمد سامح فريد رئيس الجامعة، وعن جامعة كنجز كولدج البروفيسور إيفيلين ولش النائب الأول للجامعة، وجدير بالذكر أن جامعة كنجز كولدج لندن تعد من أفضل 25 جامعة في العالم؛ حيث احتلت المرتبة 23 في تصنيف QS العالمي لعام 2018.