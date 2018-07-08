اتفاق تعاون بين بنك الاستثمار العربى وهيئة قناة السويس

المال ـ خاص:أكد هانى سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربى والعضو المنتدب أن محور قناة السويس من المشروعات القومية الهامة الواعدة والتى تمكنت من جذب رؤوس أموال كبيرة فى الفترة الأخيرة.وتحقيقياً لما تهدف إليه استراتيجة بنك الاستثمار العربى وأنطلاقاً من الدور الريادى الذى يقوم به البنك والمساهمة فى

المال ـ خاص:

أكد هانى سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربى والعضو المنتدب أن محور قناة السويس من المشروعات القومية الهامة الواعدة والتى تمكنت من جذب رؤوس أموال كبيرة فى الفترة الأخيرة.

وتحقيقياً لما تهدف إليه استراتيجة بنك الاستثمار العربى وأنطلاقاً من الدور الريادى الذى يقوم به البنك والمساهمة فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تقديم كافة الخدمات المصرفية والبنكية وتمويل المشروعات بالقطاعات الاقتصادية المختلفة داخل وخارج مصر، وبصفة خاصة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمحور قناة السويس، بالإضافة الى المشاركة فى توفير بدائل التمويل اللازم لكافة مجالات الانشطة الاقتصادية، فقد قام بنك الاستثمار العربى بتوقيع اتفاق تعاون مع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس بهدف تقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية لدعم كبار المستثمرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقه بالاضافة الى فتح فرع للبنك بالمنطقة.

وفى ضوء هذا التعاون فقد أفاد سيف النصر انه تم الاتفاق على منح شركة تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالعين السخنة ( EGYPT-TEDA SEZONE DEVELOPMENT COMPANY S.A.E ) قرض استثمارى لتنمية وتطوير المنطقة المخصصة للشركة والبالغ مساحتها ستة كيلو متر مربع من المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس والمخصصة من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالاضافة الى الاتفاق مع رئيس شركة تيدا الصينية لفتح فرع جديد للبنك بالمنطقة.

ويهدف برتوكول التعاون مع شركة تيدا لزيادة التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر والصين بغرب خليج السويس إلى تحفيز أكثر من 100 شركة صينية للاستثمار فى مصر، خاصة فى مجالات الصناعات النسيجية والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الخفيفة والصناعة الكيميائية والسيارات والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بحيث يلعب البنك دور الممول لتلك الشركات بخلاف تقديم كافة الخدمات المصرفية وتعد مزايا الاستثمار فى تلك المنطقة أنها تقع فى نطاق المثلث الذهبى للقارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، والقرب من قناة السويس.