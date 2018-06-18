اتفاق تايلاندي هندي لشراء شركة مصرية لإنتاج البوليستر

خالد بدر الدين وافقت اليوم الاثنين شركة اندوراما فينتشرز التايلاندية المتخصصة في إنتاج البتروكيماويات مع دونسري الهندية لشراء الشركة المصرية الهندية لإنتاج البوليستر ولكن لم يتم الإعلان عم قيمة الصفقة.. وقالت اندوراما المقيدة في بورصة تايلاند في بيان صدر اليوم إنها دخلت في اتفاق شراكة

خالد بدر الدين

وافقت اليوم الاثنين شركة اندوراما فينتشرز التايلاندية المتخصصة في إنتاج البتروكيماويات مع دونسري الهندية لشراء الشركة المصرية الهندية لإنتاج البوليستر ولكن لم يتم الإعلان عم قيمة الصفقة..

وقالت اندوراما المقيدة في بورصة تايلاند في بيان صدر اليوم إنها دخلت في اتفاق شراكة مع دونسري بتروكيم للاستحواذ على المصرية الهندية لإنتاج البوليستر الواقعة في المنطقة التجارية الحرة بالعين السخنة شمال غرب خليج السويس والبالغة طاقتها 540 ألف طن سنويا

وذكرت وكالة رويترز أن استحواذ شركة اندوراما التي تعمل في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية على شركة المصرية الهندية للبوليستر ستعزز الطاقة الإنتاجية العالمية لاندوراما فينتشرز بنسبة 10 % .

وقالت شركة اندوراما إنها ستقوم بإدخال إمكانيات ذات مستوى عالمي واقتصاديات سلسلة توريد للشركة المشتركة حتى تقوم على نحو تنافسي بتلبية احتياجات العملاء المتنامية من التغليف المستدام في مصر وفي المنطقة ككل وسوف تكون واحدة من أكبر المشروعات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا“.

و تخدم منتجات اندوراما فينتشرز قطاعات إنتاج السيارات والسلع الاستهلاكية والمشروبات والرعاية الشخصية والصحة والإطارات وقطاعات السلامة.