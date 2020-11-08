اتفاق بين «مستثمرى أسيوط» و«الزراعي» لجدولة مديونيات المتعثرين وتمويل المشروعات متناهية الصغر

ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين البنك واتحاد المستثمرين اليوم

اتفقت جمعية مستثمرى أسيوط مع البنك الزراعى المصرى على جدولة مديونيات المتعثرين وتمويل المشروعات متناهية الصغير بالمحافظة، وذلك ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين البنك واتحاد المستثمرين اليوم.

ووقعت جمعيتا مستثمرى أسيوط وسوهاج بروتوكول تعاون مع البنك الزراعى المصرى، اليوم بمقر اتحاد المستثمرين، بهدف تمويل الشركات العاملة فى النشاط الزراعى بالمحافظتين.

أكد على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط فى تصريحات لـ «المال»، أن الاتفاق تضمن إتاحة قروض بفائدة 5% للمشروعات متناهية الصغر فى قرى ونجوع محافظة أسيوط، بهدف تشغيل أكبر عدد من المزارعين ودعمهم.

وذكر رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، أن الاتفاق لم يحدد سقفا محددا لعملية التمويل، ولكنه سيدعم كل مشروعات الفلاحين والمزارعين التى ستقدم إليه.

ويسعى البنك الزراعى المصرى إلى تحقيق أرباح بعد تغطية فجوة المخصصات خلال ثلاث أو أربع سنوات.

وكشف علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أن خطة الهيكلة التى يقوم بها البنك الآن، تستهدف تحقيق أرباح صافية خلال ثلاث أو أربع سنوات.

وأوضح أن «الزراعى المصري» متوافق حاليًا مع متطلبات زيادة رأس المال التى يتضمنها القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى، من خلال الودائع المساندة التى حصل عليها من «المركزي» خلال الفترة الماضية، والتى بلغت 20 مليار جنيه.

وأفاد بأن الأرباح التى يحققها البنك فى الوقت الراهن يتم استخدامها فى سد فجوة المخصصات.

ولفت إلى أن البنك الزراعى المصرى يجرى حاليًا إعادة هيكلة بالكامل، ضمن خطة طموحة تتضمن تطوير الأفرع، وتدريب جميع العاملين لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.

وأشار إلى البدء فى تطوير 650 فرعًا من فروع البنك خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى استلام 150 تم تطويرها خلال العام الحالى، بجانب 300 قبل نهاية العام.