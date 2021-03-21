اتفاق بين غرفتي الجيزة والاقتصادية الليبية على إقامة معرضين للسلع بطرابلس وبني غازي

أعلن إبراهيم الجرارى، رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، عن توقيع اتفاق مع غرفة الجيزة التجارية لإقامة معرضين للسلع المصرية بمدينتي بنى غازى وطرابلس بعد عيد الفطر المبارك.

وأوضح رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة خلال اجتماع مشترك بين الغرفة واتحاد المستثمرين بالقاهرة اليوم، أن الهدف من هذه المعارض هو عودة المنتجات المصرية للسوق الليبية مرة أخرى وتعزيز التعاون التجارى.

وأشار الجرارى، إلى أن المعاض ستضم سلعا غذائية وملابس ومفروشات ومواد بناء، وغير من أبرز احتياجات السوق الليبية.

ولفت رئيس الغرفة إلى زيارة رجال الأعمال الليبيين إلى مصانع السلع الغذائية بأكتوبر وبرج العرب والعاشر من رمضان بهدف عودة المنتجات المصرية بقوة للسوق الليبية مرة أخرى.