اقتصاد وأسواق

اتفاق بين غرفتي الجيزة والاقتصادية الليبية على إقامة معرضين للسلع بطرابلس وبني غازي

إقامة معرضين للسلع المصرية بمدينتي بنى غازى وطرابلس بعد عيد الفطر المبارك
أحمد اللاهوني 5:27 م, الأحد, 21 مارس 21 5:27 م, الأحد, 21 مارس 21

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أعلن إبراهيم الجرارى، رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، عن توقيع اتفاق مع غرفة الجيزة التجارية لإقامة معرضين للسلع المصرية بمدينتي بنى غازى وطرابلس بعد عيد الفطر المبارك.

وأوضح رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة خلال اجتماع مشترك بين الغرفة واتحاد المستثمرين بالقاهرة اليوم، أن الهدف من هذه المعارض هو عودة المنتجات المصرية للسوق الليبية مرة أخرى وتعزيز التعاون التجارى.

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وأشار الجرارى، إلى أن المعاض ستضم سلعا غذائية وملابس ومفروشات ومواد بناء، وغير من أبرز احتياجات السوق الليبية.

ولفت رئيس الغرفة إلى زيارة رجال الأعمال الليبيين إلى مصانع السلع الغذائية بأكتوبر وبرج العرب والعاشر من رمضان بهدف عودة المنتجات المصرية بقوة للسوق الليبية مرة أخرى.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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