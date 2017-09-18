اتفاق بين صناعة الأثاث والمشروعات الصغيرة لتمويل 10 متعثرين

أحمد اللاهونىطالبت غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمنظومة تمويل أكثر مرونة؛ لتشجيع القطاع على التوسع، والخروج من عثرته فى ظل ركود الحالة الاقتصادية، وارتفاع أسعار الخامات.وأعلن أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، عن الاتف

أحمد اللاهونى

طالبت غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمنظومة تمويل أكثر مرونة؛ لتشجيع القطاع على التوسع، والخروج من عثرته فى ظل ركود الحالة الاقتصادية، وارتفاع أسعار الخامات.

وأعلن أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، عن الاتفاق مع نيفين جامع، رئيس الجهاز، خلال اجتماع جمعهم مؤخرًا، على البدء بتمويل 10 مصنّعين متعثرين كتجربة، على أن يتم التعميم بعد نجاح الدفعة الأولى فى تحقيق أهدافها.

وأشار إلى أن المصنعين طلبوا أيضًا ضرورة تفعيل دور المجلس فى تأهيل العمالة، وتدريبهم على السبل الحديثة فى صناعة الأثاث للنهوض بالقطاع، ومواكبة التكنولوجيا العالمية.

ويصل عدد مصانع الأثاث العاملة بالسوق المحلية إلى 200 ألف ورشة، بحجم عمالة يصل إلى مليون شخص، منهم 600 ألف بشكل مباشر، 400 ألف بشكل غير مباشر “مبيعات، تصميمات”.