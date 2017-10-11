اتفاق بين روابط السيارات والمرور بشأن مندوبي المعارض

أحمد شوقياتفقت روابط السيارات مع جهاز حماية المستهلك بحضور ممثل عن الإدارة العامة للمرور، على التقدم بطلب إلى الإدارة العامة للمرور لاعتماد توكيلات المعارض المعطاة للمندوبين وعدم توقيفهم.وقال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن إدارات المرور تقوم باحتجاز مندوبي ال

أحمد شوقي

اتفقت روابط السيارات مع جهاز حماية المستهلك بحضور ممثل عن الإدارة العامة للمرور، على التقدم بطلب إلى الإدارة العامة للمرور لاعتماد توكيلات المعارض المعطاة للمندوبين وعدم توقيفهم.

وقال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن إدارات المرور تقوم باحتجاز مندوبي المعارض الذين يتوجهون إليها بغرض إنهاء إجراءات تراخيص السيارات المباعة بنظام التقسيط؛ بحجة أنهم يستغلون العملاء عبر الحصول على عمولات منهم مقابل القيام بهذه الخدمة.

وأوضح أنه يتم اتخاذ هذا الإجراء ضد المندوبين رغم أنهم يحملون توكيلات من جانب المعارض لإنهاء إجراءات الترخيص للسيارات المباعة بالتقسيط عبر أحد البنوك

وأشار إلى أن هذه الخطوة ضرورية بغرض استصدار خطاب بحظر بيع السيارة لحين الانتهاء من سداد أقساطها والحصول على نسخة من الرخصة وتسليمها للبنك لإنهاء إجراءات القرض وضمان مستحقاته.

ولفت إلى أن المعارض لا يمكنها ترك العميل يقوم بهذه الخطوة كما تطلب إدارات المرور حتى لا يتهرب من استصدار خطاب حظر البيع أو تسليم نسخة من الرخصة.

وحول الاجتماع الأخير الذي شهد اتفاق بين روابط السيارات مع جهاز حماية المستهلك ممثل عن الإدارة العامة للمرور، أوضح منتصر زيتون، أنه عقد يوم الأربعاء الماضي

وأوضح أنه شارك إلى جانب الجهاز و”المرور” كل من رابطة تجار السيارات ورابطة مصنعي السيارات وشعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأوضح زيتون أنه تم الاتفاق على هامش الاجتماع على توقيع بروتوكول تعاون بين رابطة التجار وجهاز حماية المستهلك ليتم فحص شكاوى العملاء ضد المعارض بشكل مشترك

وأرجع ذلك إلى الحيلولة من اتخاذ الجهاز قرارات الإحالة إلى النيابة العامة أو إلى مصلحة الضرائب بشكل منفرد بالإضافة إلى إمداده بالبيانات المطلوبة لتوضيح وجهة نظر المعارض.

وكان جهاز حماية المستهلك قد أحال العديد من معارض السيارات إلى النيابة العامة أو إلى مصلحة الضرائب بشبهة التهرب الضريبي بعد تلقي شكاوى من جانب عدد من العملاء تفيد بأن أصحاب هذه المعارض قد سلموهم فواتير تقل قيمتها عن المبالغ الحقيقية المدفوعة نظير شراء السيارة.

لكن زيتون يعتبر أن هذه الأزمة مفتعلة لأن المعارض تلجأ إلى هذه الخطوة لتغطية التكاليف الناجمة عن فروق أسعار العملة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي بالنسبة للسيارات المشتراة قبل التعويم

وقال “هي خطوة لتعويض تكاليف يصعب إثباتها ورقيًا أمام الجهات الرسمية”.

