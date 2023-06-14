اتفاق بين برنامج الأغذية العالمي وكوكاكولا لتعزيز الزراعة المستدامة في مصر

وقّع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر اتفاقية مع كوكاكولا لتعزيز الزراعة المستدامة والطاقة الخضراء بين المزارعين والمجتمعات الريفية في الأقصر.

وذكرت الشركة فى بيان اليوم، أنه بفضل مساهمة مؤسسة كوكاكولا، سينفذ برنامج الأغذية العالمي بالشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برنامجًا مدته سنتان لإنشاء مزرعة نموذجية باستخدام تقنيات الطاقة الخضراء وتوفير المياه لتحسين استخدام الأراضي والموارد الطبيعية المحدودة.

وأضافت أن المزرعة النموذجية ستوفر للمزارعين إمكانية الوصول إلى الأسواق من خلال سلاسل القيمة المعززة ، وتعزيز الدخل المستدام من خلال الزراعة الصديقة للبيئة.

كما سيركّز البرنامج على تعظيم كفاءة المياه المتاحة للري بما يتماشى مع سياسات الحكومة المصرية للتحول نحو تقنيات الري الحديثة لإفادة حوالي 1000 مزارع و عائلاتهم.

وقال برافين أجراوال، ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر: هذا التعاون الأول بين برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة كوكاكولا يدفع الرؤية المشتركة لمنظمتينا نحو مستقبل مستدام وأخضر من خلال استخدام تقنيات القرن الحادي والعشرين والممارسات الزراعية المتقدمة ، يمكننا تمكين المجتمعات لإنتاج المزيد بموارد أقل ، وتعزيز اللبنات الأساسية للكفاءة والاستدامة لتحقيق الأمن الغذائي للجميع.

وفي حديثها عن البرنامج قالت رئيسة مؤسسة كوكاكولا، سعدية مادسبيرغ: “لطالما طمحت مؤسسة كوكاكولا إلى بناء تعاون عبر المنظمات والمؤسسات لإنشاء شبكة قوية من الدعم ودفع العمل الجماعي ، وقدمت أكثر من 1.5 مليار دولار أمريكي في شكل منح لدعم المبادرات في جميع أنحاء العالم. وبينما نتحد مع برنامج الأغذية العالمي ، فإننا نؤدي مهمة إحداث فرق في المجتمعات العالمية من خلال الاستثمار في الأفكار التحويلية التي تعالج بعض التحديات العالمية الأكثر إلحاحًا.

كما جددت مؤسسة كوكاكولا، التركيز على معالجة الوصول المستدام إلى المياه والاقتصاد الدائري ، من بين الأسباب الأخرى التي تؤثر على المجتمعات التي نعمل فيها.

وأضافت الشركة، أنه من الأهمية بمكان أن نجمع الجهود بشكل جماعي لتطوير ودعم المجتمعات التي تعاني من نقص الموارد في مواكبة التطورات في القرن الحادي والعشرين الدائم التطور .

ويعتمد هذا النموذج الذي تم اختباره على برنامج التنمية الريفية الحالي لبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والذي أثبت أنه يزيد