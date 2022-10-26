اتفاق بين المالية والقوى العاملة لدعم الشركات غير القادرة على تحمل تكلفة العمالة حتى يونيو 2023

قال وزير المالية دكتور محمد معيط إنه تم الاتفاق مع وزارة القوى العاملة أن تقوم الأخيرة بدعم الشركات المتعثرة غير القادرة على تحمل تكلفة العمالة الخاصة بها.

وقال الوزير خلال الإفصاح عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الاستثنائية التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمقر المجلس إنه تم الاتفاق مع وزير القوى العاملة على أن جميع الشركات المتأثرة سلبا بالأوضاع الحالية، وغير القادرة على تحمل تكلفة العمالة بها نتيجة الأوضاع الراهنة، سيُصرف لها من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة تعويض لهذه العمالة حتى 30 يونيو 2023.

وكشف وزير المالية عن مد العمل بالحزمة الاجتماعية التي يستفيد منها حاليا 10.5 مليون أسرة مُقيدة على البطاقات التموينية بمبالغ شهرية تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه حتى 30 يونيو 2023، بتكلفة سنوية 8.5 مليار جنيه، منذ بدايتها في الفترة الماضية.