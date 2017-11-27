اتفاق بين العامرية والقابضة للسياحة بقيمة 144 مليون جنيه

❏ مباحثات لتوريد مستلزمات الفنادق التابعةأمنية إبراهيموقعت شركة مصر العامرية للغزل والنسيج، المملوكة لبنك مصر، اتفاقية لبيع بضائع بقيمة 144 مليون جنيه، لصالح 4 شركات تتبع «القابضة للسياحة والفنادق»، على أن يتم تجديدها سنويا.قال دكتور مفرح البلتاجى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب

❏ مباحثات لتوريد مستلزمات الفنادق التابعة

أمنية إبراهيم

وقعت شركة مصر العامرية للغزل والنسيج، المملوكة لبنك مصر، اتفاقية لبيع بضائع بقيمة 144 مليون جنيه، لصالح 4 شركات تتبع «القابضة للسياحة والفنادق»، على أن يتم تجديدها سنويا.

قال دكتور مفرح البلتاجى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لـ«مصر العامرية»، فى تصريحات لـ«المال»، إن الاتفاقية يستفيد منها شركات: بيع المصنوعات المصرية، والأزياء الراقية هانو، والأزياء الحديثة المالكة لمنافذ بنزايون وعدس وريفولى، وشركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية صيدناوى.

وأضاف أن العقد يقضى بتوريد منتجات شركته من الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والمفروشات إلى الشركات الأربع التى تمتلك منافذ بيع منتشرة بأنحاء الجمهوية لتسويقها وبيعها، بحد ائتمانى شهرى 12 مليون جنيه، بواقع 3 ملايين جنيه للشركة الواحدة، على أن يتم سداد قيمة البضاعة بعد شهر من تاريخ البيع.

وأشار البلتاجى إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تنشيط حجم المبيعات السنوية لشركته، وكذلك حجم أعمال شركات القابضة للسياحة العاملة فى مجال التجارة الداخلية، متوقعاً ارتفاع مبيعات مصر العامرية بنسبة %50 على الأقل بعد بروتوكول التعاون الجديد.

وكشف عن دخول شركته فى مفاوضات أخرى مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق، للحصول على حق توريد مستلزمات الفنادق التابعة لها من المفروشات والوبريات، الأمر الذى متوقع أن يحدث طفرة غير مسبوقة فى حجم مبيعات مصر العامرية للغزل والنسيج، نظراً لطبيعة نمط استهلاك الفنادق للمفروشات والمنتجات الوبرية.

وتابع البلتاجى: تم الاتفاق مبدئياً على توريد عينات من منتجات الشركة للقابضة للفنادق لفحص جودة التصنيع والخامات، وإذا تمت الموافقة عليها سيتم توقيع بروتوكول جديد لتوريد المنتجات للفنادق التابعة لها.

من جانبه، أوضح حسن عطية عضو مجلس إدارة شركة العامرية للغزل والنسيج، أن الاتفاقية تم تفعيلها فور التوقيع، وبدأت مخازن الشركات الأربع فى تسلم المنتجات والبضائع تمهيداً لعرضها وتسويقها عبر فروعها، وتم الاتفاق على تغطية الحد الائتمانى المسموح به شهرياً فى غضون شهر من تاريخ بيع البضاعة، ليجدد الحد الشهرى تلقائياً.

وتعد شركة «مصر العامرية» المملوكة بالكامل لبنك مصر إحدى الشركات الوطنية التى تمتلك مصانع لإنتاج الغزل والنسيج والأقمشة الخام والملابس الجاهزة والمفروشات والمنتجات الوبرية.