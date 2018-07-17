اتفاق بين الرقابة المالية وجمعيات التمويل على إلزامية التأمين متناهى الصغر

مروة عبد النبىاتفقت الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعيات التمويل متناهى الصغر على النص على فرض التأمين متناهى الصغر إلزاميا على المستفيدين من التمويل بتلك الجمعيات.كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم عقد اجتماع منذ أيام مع ممثلى جمعيات التمويل متناهى الصغر لبحث الم

مروة عبد النبى

اتفقت الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعيات التمويل متناهى الصغر على النص على فرض التأمين متناهى الصغر إلزاميا على المستفيدين من التمويل بتلك الجمعيات.

كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم عقد اجتماع منذ أيام مع ممثلى جمعيات التمويل متناهى الصغر لبحث المقرتح والمضى قدما فى تنفيذه عبر تعديل تشريعى لكى يستفيد منه 2.5 مليون مستفيد يحصلون على قروض من تلك الجمعيات.

وطالب الاتحاد المصرى للتأمين بإعداد نموذج لمنظومة الأسعار لوثائق التأمين متناهى الصغر التى سيتم فرضها إلزاميا وتقسيم تلك الأسعار إلى شرائح.