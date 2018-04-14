اتفاق بين الرقابة الإدارية والتعليم العالي على إنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد

جهاد سالمكشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن اتفاق الوزارة مع الهيئة العامة للرقابة الإدارية لإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.وقال عبدللغفار إن الأكاديمية ستكون معنية بتأهيل كوادر متخصصة في هذا النوع من الدارسات المعنية بمكافحة الفساد، لتعد أول أكاديمية متخصص

جهاد سالم

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن اتفاق الوزارة مع الهيئة العامة للرقابة الإدارية لإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وقال عبدللغفار إن الأكاديمية ستكون معنية بتأهيل كوادر متخصصة في هذا النوع من الدارسات المعنية بمكافحة الفساد، لتعد أول أكاديمية متخصصة في مصر والعالم العربي والشرق الأوسط.

جاء ذلك علي هامش فاعليات الاحتفال بإعادة افتتاح معهد إعداد القادة بحلون بعد تطويره، والتي شهدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وأبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، وعدد من قيادات وزارة الداخلية ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة.