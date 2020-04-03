اتفاق بين الحكومة وشركات المقاولات على عودة العمل بالطاقة القصوى من المواقع

تستعد شركات المقاولات المُنفذة لعدد من المشروعات القومية للعودة للعمل بكامل طاقتها

تبدأ شركات المقاولات في مصر والتي تضم قرابة 4 ملايين عامل وفني ومهندس، العودة إلى مواقع العمل الخاصة بها في المشروعات التي يتم تنفيذها وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة بكامل قوتها، وذلك بعد اجتماع مطول مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الخميس الماضي.

وكشف المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير عن استئناف الشركة العمل في المواقع الخاصة بها بالمدن الجديدة وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة.

طارق الجمال: شركات المقاولات تعود للعمل بكامل طاقتها بعد الإجراءات الاحترازية

وأضاف الجمال أن شركة ريدكون ستعود للعمل بعد حزمة من الإجراءات اتخذتها الدولة للحفاظ على العمال داخل المواقع.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة ، قد تابع موقف تنفيذ المشروعات في قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في اجتماع مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.

مدبولي يعلق على عودة القطاع بكامل قوته

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة أن تتخذ شركات المقاولات إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، وأن تعمل بكامل طاقتها في كل المواقع.

وعلق رئيس الوزراء على عمل القطاع بشكل كامل بأن التشييد والبناء من أهم القطاعات التي توفر فرص العمل، وتحقق أهداف التنمية المنشودة، مضيفاً أن هذا القطاع يرتبط به أكثر من 90 صناعة، وبالتالي فهو القطاع القادر على النهوض بالوطن، وتحريك عجلة العمل في هذه الفترة الصعبة على مستوى العالم.

الجزار: صرف 3.8 مليار جنيه من مستحقات شركات المقاولات

وأشار وزير الإسكان في اجتماعه مع رئيس الحكومة إلى أنه تم التواصل مع مسئولي شركات المقاولات المختلفة، بهدف تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في المواقع المختلفة، في ظل تفشي فيروس كورونا، وإنجاز الأعمال لتعويض الفترة الماضية، حيث يتم حاليا سداد مستحقات المقاولين، ومستحقات العمال، موضحاً أنه تم صرف 3.8 مليار جنيه من مستحقات شركات المقاولات.

عضو اتحاد المقاولين توقع عدم عودة القطاع للعمل بطاقته الكاملة

وفي السياق ذاته قال المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء إن القطاع سيواجه تحديات كبيرة في العودة للعمل بطاقته القصوى بداية من الأسبوع المقبل.

وأضاف أن قطاع المقاولات يمر بظروف عصيبة خلال الفترة الحالية جراء فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن هناك تخوفات من جانب العمالة من العودة للعمل في المواقع في ظل انتشار الفيروس بشكل كبير.

وأوضح عضو مجلس إدارة الإتحاد أن هناك تخوف للعديد من العمالة من الذهاب إلى المواقع في ظل الظروف التي تمر بها مصر جراء انتشار فيروس كورونا وبالتالي من الصعب تحقيق مطالب الحكومة للعودة للعمل.

الإسكان: قطاع التشييد والبناء يضم ما يقارب 4 ملايين عامل وفني ومهندس

وفي سياق متصل قال عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان في مداخلة لبرنامج “المصري أفندي” مع الإعلامي محمد على خير، إن قطاع التشييد والبناء يضم ما يقارب 4 ملايين عامل وفني ومهندس بشكل مباشر.

وأشار إلى أن القطاع سيعود بكامل طاقته بداية من يوم السبت المقبل مع التأكيد على وجود إجراءات احترازية بكامل الشروط تشمل وجود عيادات صحية وتعقيم المواقع للحفاظ على الحالة الصحية للعمال.