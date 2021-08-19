اتفاق بين «البحوث الزراعية» وهيئة الطاقة الذرية لتعزيز التعاون المشترك

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، أنه تم الاتفاق بين المعمل وهيئة الطاقة الذرية المصرية، على تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، من خلال ورش العمل والتدريب وإجراء الدراسات ذات الاهتمام المشترك.



وقالت الدكتورة هند عبد اللاه- مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية – عقد اجتماع مع وفد من ممثلي الهيئة، بمقر المعمل، لمناقشة مجالات التعاون القائم والبناء بين الطرفين.

وأضافت أن الهيئة قامت بترشيح أكثر من 8 باحثين للسفر بدول مختلفة لحضور تدريبات دولية وعمل أبحاث مشتركة بين الباحثين بالجهتين وأيضاً المشاركة في مشروعات قومية.

وأشارت إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين من خلال التدريب وورش العمل وإجراء الدراسات والمشروعات البحثية، من بينها التعاون مع الهيئة في مجال استخدام الإشعاع لتكسير متبقيات المبيدات أيضاً ودراسة الآثار المترتبة على ذلك بالإضافة إلى التعاون في استخدام الإشعاع للتخلص من الملوثات الأخرى.