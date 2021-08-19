اقتصاد وأسواق

اتفاق بين «البحوث الزراعية» وهيئة الطاقة الذرية لتعزيز التعاون المشترك

من خلال ورش العمل والتدريب وإجراء الدراسات ذات الاهتمام المشترك
الصاوي أحمد 7:00 م, الخميس, 19 أغسطس 21 7:00 م, الخميس, 19 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، أنه تم الاتفاق بين المعمل وهيئة الطاقة الذرية المصرية، على تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، من خلال ورش العمل والتدريب وإجراء الدراسات ذات الاهتمام المشترك.


وقالت الدكتورة هند عبد اللاه- مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية – عقد اجتماع مع وفد من ممثلي الهيئة، بمقر المعمل، لمناقشة مجالات التعاون القائم والبناء بين الطرفين.

اقرأ أيضا  التموين: 2850 منشأة تجارية تشارك فى الأوكازيون الصيفى حتى الآن

وأضافت أن الهيئة قامت بترشيح أكثر من 8 باحثين للسفر بدول مختلفة لحضور تدريبات دولية وعمل أبحاث مشتركة بين الباحثين بالجهتين وأيضاً المشاركة في مشروعات قومية.

وأشارت إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين من خلال التدريب وورش العمل وإجراء الدراسات والمشروعات البحثية، من بينها التعاون مع الهيئة في مجال استخدام الإشعاع لتكسير متبقيات المبيدات أيضاً ودراسة الآثار المترتبة على ذلك بالإضافة إلى التعاون في استخدام الإشعاع للتخلص من الملوثات الأخرى.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب اليوم في مصر 19-8-2021 وعيار 21 يسجل 783 جنيها

عمر سالم 7:19 م, الخميس, 19 أغسطس 21

أسعار اللحوم اليوم الخميس 19-8-2021

الصاوي أحمد 5:42 م, الخميس, 19 أغسطس 21

وزيرة الصحة تتفقد منظومة تصنيع الوجبات المدرسية بشركة «سايلو فودز» للصناعات الغذائية (صور)

المرسي عزت 4:58 م, الخميس, 19 أغسطس 21

انخفاض كسب الصويا.. أسعار العلف اليوم الخميس 19-8-2021

الصاوي أحمد 4:45 م, الخميس, 19 أغسطس 21

محافظ مطروح يستعرض أوجه التعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصري

معتز محمود 4:39 م, الخميس, 19 أغسطس 21

صندوق مصر السيادي لبلومبرج: خطة لبناء 17 محطة تحلية مياه بقيمة 2.5 مليار دولار

المال - خاص 4:14 م, الخميس, 19 أغسطس 21