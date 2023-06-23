اتفاق بين الإنتاج الحربي والزراعة لتنفيذ 41 مركز ألبان في 20 محافظة

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأوضح الوزير “محمد صلاح” أن هذا اللقاء يستهدف متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية والتنموية المشتركة بين الجانبين، حيث بدأ اللقاء بمناقشة آخر المستجدات لمشروع تطوير و تحديث مراكز الألبان.

وأكد استمرار الوزارة في دعم منظومة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها لزيادة الإنتاجية ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامي.

وأضاف أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك في تنفيذ المشروع القومي لتطوير وتحديث مراكز تجميع الألبان من خلال شركاتها التابعة والمتمثلة في شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي).

وناقش الجانبان التعاقد على تنفيذ (41) مركز ألبان على مستوى الجمهورية في (20) محافظة منها (قنا- جيزة – إسماعلية – شرقية – سوهاج – الوادي الجديد) ضمن مبادرة ” حياة كريمة”، كما تم وضع مخطط زمني لتنفيذ تلك المراكز على مدار ستة أشهر من تاريخ التعاقد.

وفي سياق متصل قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بمناقشة الخطة الزمنية و التصميم النهائي لتطوير حديقتي ” الحيوان” و” الأورمان” وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير الأصول التابعة لوزارة الزراعة من مختلف الحدائق والمتنزهات وتعزيز دورها كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء داخل المدن لتكون متنفساً للمواطنين.

وأكد أن الهدف من عملية تطوير الحديقتين هو الحفاظ على قيمتهما و عراقتهما وجعلهما موقعاً سياحياً وترفيهياً جذاب.

من جانبه أعرب “السيد القصير” عن سعادته بما يحققه التعاون المثمر بين الوزارتين من نجاح وذلك في العديد من المجالات بالاستعانة بالإمكانيات والموارد المتاحة للدولة.

وأضاف “القصير” أن الاجتماع تناول آخر المستجدات والموقف التنفيذي لمشروع تطوير الري في محافظة بنى سويف والذي يجرى تنفيذه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

وأشار إلى أن تطوير منظومة الري تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في حسن إدارة مواردها المائية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، كما تهدف إلى توفير المياه اللازمة لدعم خطة التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وقال القصير إن فوائد منظومة الري الحديث تتمثل أيضا في ترشيد استخدام التقاوي والأسمدة والمبيدات، ما يعود بالنفع على المزارعين، فضلا عن تقليل تكاليف الإنتاج كما تسهم في زيادة الإنتاجية للفدان، وأيضا تقلل من تكاليف استخدام الطاقة.

وأضاف وزير الزراعة أن الاجتماع تناول كذلك التعاون بين الوزارتين في مجال تصنيع آلات ومعدات الميكنة الحديثة لخدمة صغار المزارعين وكذلك تجهيز وتأثيث مجمعات الخدمات الزراعية التى تأتي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبدوره أكد محمد عيد بكر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي أن هذا التعاون بين الجانبين يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، و الاستفادة من الإمكانيات المتوافرة لدى كل من وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الزراعة، مشيراً إلى أنه خلال اللقاء تم التأكيد على عمق العلاقات التاريخية و الاواصر المتينة بين الوزارتين.