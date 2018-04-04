اتفاق بين أسيوط للتكرير والبنك الأهلى لتمويل مشروع CCR

نسمة بيوميشهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمحاسب هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، والمهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاق بين شركة أسيوط لتكرير البترول والبنك الأهلي المصري ب

نسمة بيومي

شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمحاسب هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، والمهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاق بين شركة أسيوط لتكرير البترول والبنك الأهلي المصري بشأن القرض المقدم من بنك التنمية الصيني بقيمة 100 مليون دولار، عن طريق البنك الأهلي.

ويسهم القرض، في تمويل مشروع الخدمات والمرافق الخاصة بمجمع إصلاح وأزمرة النافتا “CCR” لإنتاج البنزين عالي الأوكتان، والجاري تنفيذه في إطار تطوير معمل تكرير أسيوط لتأمين المنتجات البترولية في محافظات صعيد مصر.

ووقع اتفاق القرض المهندس ناجي كساب رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول، والمحاسب يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

وعقب التوقيع، أكد وزير البترول، استمرار التقدم في خطوات تنفيذ برنامج العمل الطموح لتطوير معامل التكرير على مستوى الجمهورية، مشددًا على إعطاء الوزارة الاهتمام الكامل لمتابعة سير العمل بمشروعات تطوير المعامل واتخاذ كافة التدابير للإسراع بتنفيذها وتذليل أي تحديات فى هذا الخصوص، نظرًا لأهمية المشروعات الجديدة في ترشيد استيراد الوقود وتوفير جانب من النقد الأجنبي من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتحسين جودة المنتجات البترولية.

ولفت إلى أن تطوير معمل تكرير أسيوط يأتي في إطار خطة الوزارة الرامية إلى تأمين احتياجات محافظات الصعيد وجنوب مصر من المنتجات البترولية ذاتيًا من خلال المشروعات والتوسعات الجديدة المقامة على أرض الصعيد، ما ظهر في العديد من المشروعات التي تنفذها الوزارة سواء لتطوير القدرات الإنتاجية لمعمل أسيوط أو البنية الأساسية لنقل وتداول المنتجات البترولية بالصعيد.

وأوضح أن القرض المقدم بقيمة 100 مليون دولار يسهم في تمويل جانب من مشروع الخدمات والمرافق الذي يمثل أحد العناصر الأساسية في مجمع إصلاح وأزمرة النافتا لإنتاج البنزين عالي الأوكتان الجاري تنفيذه بمعرفة شركة إنبي المقاول العام للمشروع.

وأشار إلى أنه سيتم توفير تمويل ذاتي بقيمة 64 مليون دولار لاستكمال مشروع الخدمات والمرافق، ويتضمن إنشاء محطتي كهرباء إلى جانب محطة محولات كهرباء رئيسية، و6 مستودعات تخزين للمنتجات ومواد التغذية ووحدات لمعالجة الصرف الصناعي والمياه، وإنتاج البخار والمياه منزوعة الأملاح والنيتروجين وتخزينه وإنتاج الهواء بالإضافة الى الشعلة ومبنى ادارى وآخر للتحكم .

ويعتبر مجمع أسيوط لإنتاج البنزين أحد المشروعات الطموح الجاري تنفيذها ضمن برنامج عمل وزارة البترول لتطوير معامل التكرير، ويهدف إلى إنتاج البنزين عالي الأوكتان بمعدلات تبلغ 604 آلاف طن سنويا لتغطية احتياجات محافظات الجنوب من هذا المنتج الحيوي، ويحقق بعدا اقتصاديا واستراتيجيا من خلال المساهمة في توفير جانب من النقد الأجنبي للاستيراد وتأمين إمدادات البنزين في محافظات صعيد مصر لمواكبة الزيادة في معدلات الاستهلاك، فضلا عن الحد من مخاطر النقل البري للمنتجات البترولية من الشمال إلى الجنوب.

ويعد المشروع نقلة نوعية لمعمل تكرير أسيوط من خلال إضافة وحدات إنتاجية ذات تكنولوجيا متقدمة، والمساهمة في تعظيم الاستفادة من الأصول بمعمل أسيوط وضخ استثمارات جديدة بالصعيد في مشروعات إنتاجية.