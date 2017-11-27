اتفاق بـ 53 مليون جنيه بين مؤسستي ساويرس وهيرميس لتنمية الصعيد

منى عبدالباري: وقعت اليوم مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للمسؤولية المجتمعية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بمشاركة المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري، مذكرة تفاهم لإطلاق مشروع متكامل للتنمية المستدامة بصعيد مصر في نجع الفوال، وقرية الدير بمركز إسنا محافظة الأقصر. ويهدف المشروع البالغ إجمالي

منى عبدالباري:

وقعت اليوم مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للمسؤولية المجتمعية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بمشاركة المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري، مذكرة تفاهم لإطلاق مشروع متكامل للتنمية المستدامة بصعيد مصر في نجع الفوال، وقرية الدير بمركز إسنا محافظة الأقصر.

ويهدف المشروع البالغ إجمالي تكلفته 53 مليون جنيه وبدأ بشكل أولى سبتمبر العام الحالي بتطوير البنية التحتية، وتوفير فرص تعليم جيدة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتنمية النشاط الاقتصادي بالمناطق المستهدفة والتي تعد من المناطق الأكثر احتياجا.

وتعاني قرية الدير التابعة لمركز إسنا من ارتفاع نسب الفقر والبطالة وصعوبة الحصول على خدمات الرعاية الصحية وضعف البنية التحتية وسوء الأحوال المعيشية نتيجة ارتفاع الكثافة السكانية، وتهدف الشراكة إلى تحويلمنطقة نجع الفوال إلى مركز محوري لتطوير وتنمية قرية الدير الارتقاء بالأحوال المعيشية لسكانها البالغ عددهم 60 ألف نسمة.

وتتوزع مساهمات الجهات الثلاث بواقع 15 مليون لهيرميس، و15 مليون لساويرس، و23 مليون جنيه من المبادرة الكويتية لمساندة الشعب المصري.

وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس في كلمته بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم إن شراكة المؤسستين ستثمر عن تعظيم المردود الاقتصادي والمجتمعي لسكان نجع الفوال.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال كلمتها فى توقيع الاتفاقية إن الوزارة ستبحث حالات الأسر بالمناطق التي يستهدفها المشروع، لإدراجها تحت مظلة معاش تكافل وكرامة.

وقالت منى ذو الفقار رئيس مجلس أمناء مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية، إن المشروع إن هيرميس تستهدف إعادة بناء المرافق بالقرى الأكثر فقرا بالصعيد، وهو ما يعزز الرفاه وجودة الحياة بهذه المناطق، لافتة إلى أن الدير تعد الثالثة بعد قريتين تمت تنميتهما بواسطة المجموعة المالية بمحافظتي قنا، وبني سويف سابقا.

وقالت نورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، إن تعاون المؤسستين في هذه الاتفاقية من شأنه إحداث نهضة اقتصاية واجتماعية بالمناطق المستهدفة، مشيرة إلى أن المشروع سيتضمن خططا لتعزيز مهارات القوى العاملة في هذه القرى.

حضر توقيع الاتفاق دكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وهناء حلمي الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية، والمهندسة نورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وروزة عبدالملك مدير الشراكات بمؤسسة ساويرس.