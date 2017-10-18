اتفاق الفلاحين على نبذ الخلافات ودعم السيسي

الصاوي أحمد قرر نقباء الفلاحين بنذ الخلافات بينهم، وذلك من أجل المصلحة العليا للبلاد ولتوحيد الصفوف خلف القيادة السياسية خلال المرحلة المقبلة التى تحتاج إلى تضافر كل الجهود وإعلاء المصلحة العليا للبلاد من أجل النهوض بمستقبل مصر والمساهمة الفعالة فى…

الصاوي أحمد



قرر نقباء الفلاحين بنذ الخلافات بينهم، وذلك من أجل المصلحة العليا للبلاد ولتوحيد الصفوف خلف القيادة السياسية خلال المرحلة المقبلة التى تحتاج إلى تضافر كل الجهود وإعلاء المصلحة العليا للبلاد من أجل النهوض بمستقبل مصر والمساهمة الفعالة فى التنمية الزراعية، مشيرين إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى، وذلك لإعلان تأييدهم ومطالبتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسة ثانية.

عُقد لقاء أخوى جمع بين كل من الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، والحاج محمد العقارى، والحاج رشدى عرنوط، والحاج النوبى أبواللوز، وتم الاتفاق على توحيد جهودهم وترك الخلافات الشخصية فيما بينهم من أجل المزيد من التنمية الزراعية وحل مشاكل الفلاحين لأنهم أساس التنمية، حيث تعد الزراعة أحد الأعمدة الرئيسية فى الاقتصاد القومى للبلاد.

ومن جهته، قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام إننا جميعا قررنا أن نغلق صفحات الخلاف التى حدثت خلال السنوات الماضية، والاتفاق على إعلاء مصلحة مصر أولاً، ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى تفضل بأن أصدر أوامره بضرورة إنشاء نقابة مهنية موحدة للفلاحين كباقى النقابات المهنية الأخرى لخدمة الفلاحين.



وقال الحاج محمد العقارى إن أى خلافات لابد أن تنتهى لأن مصلحة البلاد أقوى من أى خلافات شخصية أو نقابية، وإن حب الوطن يصفى النفوس معربًا عن سعادته بقرار سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن النقابة المهنية الموحدة لضم جميع الفلاحين للعمل تحت قيادته الحكيمة من أجل النهوض بالبلاد والعبور بها إلى بر الأمان.

وقال الحاج رشدى عرنوط إنه آن الأوان للم شمل جميع الفلاحين والوقوف خلف قيادة الرئيس السيسي من أجل الاستقرار والتنمية لتحقيق حلم الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.

وقال الحاج النوبى أبو اللوز إن أكثر من 55 مليون فلاح يقفون خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة بعد قرار إنشاء النقابة المهنية الموحدة، حيث استطاع تحقيق حلم كل فلاحي مصرى، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب إنهاء الخلافات وتوحيد الجهود لخدمة مصر.