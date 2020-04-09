اتفاق أوبك والحلفاء.. روسيا والسعودية تتكفلان بنصيب الأسد من التخفيضات

ستتحمل روسيا والسعودية العبء الأكبر من تخفيضات إنتاج النفط في إطار اتفاق بين منظمة أوبك وحلفائها ضمن ما يعرف بـ”أوبك +”، وفقا لما أوضحته مسودة وثيقة اطلعت عليها رويترز.

وبحسب الوثيقة، فإن روسيا والسعودية ستخفضان 2.5 مليون برميل يوميا لكل منهما بموجب الاتفاق النفطي الجديد في مايو ويونيو القادمين.

كذلك سيخفض العراق الإنتاج 1.06 مليون برميل يوميا والإمارات 0.72 مليون برميل والكويت 0.64 مليون برميل.

وستخفض كازاخستان إنتاجها وكذلك نيجيريا بحوالي 0.4 مليون برميل لكل منهما.

وكانت مجموعة “أوبك+”، قد اتفقت خلال اجتماعها اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرانس، من حيث المبدأ على خفض إنتاج النفط بمقدار 10 ملايين برميل يوميا في شهري مايو ويونيو، إلى جانب 5 ملايين برميل من إمدادت منتجين آخرين.

ونقلت “رويترز” عن مصادر في المجموعة، قولها إن التحالف الذي يضم منظمة “أوبك” ومنتجين من خارجها على رأسهم روسيا، يبحث خططا لخفض إنتاج النفط لعامين على الأقل على أن يجري التنفيذ تدريجيا.

وقالت المجموعة في وقت سابق إنها تريد مشاركة الولايات المتحدة، أحد أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم إلى جانب روسيا والسعودية، في التخفيضات.

وتقول واشنطن إن إنتاجها ينخفض تدريجيا بالفعل نظرا لتدني أسعار النفط.

كما نقلت الوكالة عن مصدر في منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، قوله إن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أبلغ “أوبك +” أن المملكة مستعدة لمواصلة خفض إنتاج النفط لما بعد 2022.

وكان الشهر الماضي قاسيًا على أسواق النفط، حيث شهدت الأسعار انخفاضات غير مسبوقة منذ عقود، وتراجعت أسعار خام برنت القياسي العالمي بنسبة 22%.