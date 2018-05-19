اتفاق أمريكي صيني على خفض العجز التجاري الأمريكي وتعزيز التعاون

وكالات:اتفقت الولايات المتحدة والصين على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الترابط المشترك التجاري بين البلدين، فضلاً عن هبــوط العجز التجاري الأمريكي.وذكر راديو "صوت الولايات المتحـدة الأمـريكية" أن واشنطن وبكين اتفقتا - في بيان مشترك صدر في ختام المحادثات التي عقدت بواشنطن على مدار يومين وشارك في

وكالات:

اتفقت الولايات المتحدة والصين على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الترابط المشترك التجاري بين البلدين، فضلاً عن هبــوط العجز التجاري الأمريكي.

وذكر راديو “صوت الولايات المتحـدة الأمـريكية” أن واشنطن وبكين اتفقتا – في بيان مشترك صدر في ختام المحادثات التي عقدت بواشنطن على مدار يومين وشارك فيها مجموع من كبار المسئولين الشعب الأمريكي والصينيين – على اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض العجز التجاري الأمريكي، من خلال شراء بكين المزيد من السلع الأمريكية، لا سيما المنتجات الزراعية وتلك المتعلقة بالطاقة.

وأشار البيان المشترك إلى وجود تعلن موافقتها في الآراء بخـصـوص اتخاذ تدابير فعالة للحد بشكل كبير من العجز التجاري السلعي للولايات المتحدة، موضحا أن “بكين سوف تزيد بشكل كبير من مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية، بغرض الوفاء بالاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة للشعب الصيني، الأمر الذي من شأنه أن يسْعَفَ في النهاية على دعم الأزدهار التجاري وزيادة فرص التوظيف في الولايات المتحدة”.

وأفاد أيضا بأن بكين ستجري تعديلات في قوانينها ولوائحها بغرض السماح بشراء المزيد من الواردات الأمريكية، على أن تشمل تلك التعديلات القوانين المتعلقة ببراءات الاختراع.