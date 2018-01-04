اتفاقيتا تعاون لتطوير الرويسات والجبيل بسيناء​

بدور ابراهيم وقع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطويرالمناطق العشوائية، ملحقي اتفاقيتي تعاون لاستكمال أعمال تطوير منطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، وتنفيذ مشروع تطوير منطقة الجبيل بمدينة طور سيناء، بحضور المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الإسكا



بدور ابراهيم

وقع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطويرالمناطق العشوائية، ملحقي اتفاقيتي تعاون لاستكمال أعمال تطوير منطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، وتنفيذ مشروع تطوير منطقة الجبيل بمدينة طور سيناء، بحضور المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، والمهندس وائل عزت، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية بالصندوق، كما تم على هامش التوقيع مناقشة موقف المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى المحافظة.

وقال المهندس خالد صديق: يتضمن مشروع تطوير منطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، تنفيذ 1120 وحدة سكنية (70 عمارة)، كمساكن بديلة لأهالي المنطقة، بتكلفة إجمالية حوالي 317 مليون جنيه، موضحاً أنه يجري العمل بالمرحلة الأولى للمشروع، وبها 496 وحدة سكنية (31 عمارة)، وبلغت نسبة الإنجاز بها حوالي 60 %.

وأضاف: يشتمل مشروع تطوير منطقة الجبيل بمدينة طور سيناء على إنشاء 62 بيتاً بدوياً بتكلفة إجمالية حوالي 28.5 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المشروع يراعي ارتباط السكان بالموقع، نظراً لوقوع المنطقة على خليج السويس، وعمل السكان بمهنة الصيد.