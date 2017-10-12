اتفاقيتا تعاون بين صندوق تطوير العشوائيات ومحافظة البحر الأحمر



المال – خاص



وقع المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، واللواء أ.ح أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، ملحق اتفاقية تعاون لتطوير سوق موقف البيجو القديم، بمدينة القصير، بمحافظة البحر الأحمر، وذلك خلال اجتماعهما بمقر ديوان عام المحافظة، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المناطق العشوائية على مستوى مدن المحافظة، في إطار تنفيذ التوجهات القومية بتطوير المحافظات الحدودية، وتلبية احتياجات جميع شرائح السكان، وسعياً من الدولة للحفاظ على الوجه الحضاري للمدن المصرية.



وقال المهندس خالد صديق: تبلغ مساحة سوق موقف البيجو القديم حوالي 3000 م2، بتكلفة إجمالية حوالي 6.7 مليون جنيه، ويتضمن المشروع إنشاء محال تجارية، ومجموعة من الخدمات المعاونة، ومنطقة لانتظار السيارات، ومنطقة جلوس للمستخدمين أثناء التسوق، موضحاً أن السوق تضم عدداً من الأنشطة المتنوعة، وتشمل: بيع المنتجات الغذائية، والسلع اليومية، والأدوات المنزلية.



كما وقع المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، واللواء أ.ح أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، أيضاً، ملحق إتفاقية تعاون لاستكمال أعمال إنشاء الأسوار، وتنسيق المواقع، لمشروعات تطوير المناطق العشوائية الجارية على مستوى مدن المحافظة، والتي تشمل إنشاء 250 بيتاً، و30 عمارة سكنية بمدينة الغردقة، و174 بيتاً، و3 عمارات سكنية بمدينة سفاجا، و36 بيتاً، وعمارتين سكنيتين بمدينة القصير، و514 بيتاً، وعمارتين سكنيتين بمدينة رأس غارب.



وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية أن ملحق الاتفاقية ينظم إنشاء 974 سوراً، وتنسيق مواقع إنشاء البيوت والعمارات بالـ4 مدن، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الأعمال حوالي 67.5 مليون جنيه.



وعقب توقيع اتفاقيتى التعاون، قام المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بجولة تفقدية للمشروعات التي يجري تطويرها بالمحافظة.