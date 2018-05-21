اتفاقيتا تعاون بين جامعة مصر للعلوم وكليات التجارة بلندن سكول

المال-خاص وقعت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اتفاقيتى تعاون بين كليات التجارة بلندن سكول London school of commerce وCanterbury Christ church University، وذلك ضمن مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين لإنشاء أفرع دولية للجامعات البريطانية فى مصر، وانطلاقا من الخبرة الدولية التى…

المال-خاص

وقعت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اتفاقيتى تعاون بين كليات التجارة بلندن سكول London school of commerce وCanterbury Christ church University، وذلك ضمن مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين لإنشاء أفرع دولية للجامعات البريطانية فى مصر، وانطلاقا من الخبرة الدولية التى تتمتع بها بريطانيا فى نقل خدماتها التعليمية فى العالم، كما ستعود الشراكة بالنفع على الجانبين المصرى والبريطانى، والطلاب والمؤسسات التعليمية فى البلدين.

وتنص الاتفاقية على أن تقوم كلية London school of commerce وايضا جامعة كانتربري Canterbury Christ church University بتقديم الدعم اللازم لتصميم وتنفيذ وتقديم كل ما هو جديد فى مجال دراسة الطب والتجارة والاقتصاد، من خلال تقديم الاستشارات الأكاديمية وخدمات تطوير المناهج، ونظم التقييم وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومراقبة جودة العملية التعليمية وتبادل الأساتذة والطلاب وذلك دعما لرؤية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وأكدت الدكتورة ياسمين الكاشف مديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر حرص الجامعة على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مـع بريطانيا، وتدعيم الشـراكة بين المؤسسـات التعليمية والبحثية المصـرية والإنجليزية.

وأضافت الكاشف أنه مازال هناك مشاريع واتفاقيات ستعلن عنها الجامعة الفترة المقبلة حيث لا تتوانى وإدارتها عن توفير كل الدعم العلمي لطلابها لتخريج جيل جديد مشرف من الشباب يستطيعون تمثيل اسم بلدهم مصر في الخارج وقادرين علي المنافسة في المسابقات التعليمية.

وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار دعم التعاون الدولى فى مجال التعليم العالى بين مصر وبريطانيا.