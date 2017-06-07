اتفاقية BEBS تدخل حيز التنفيذ بعد موافقة البرلمان

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن وزير المالية د. عمرو الجارحى، سيقوم بإصدار قرار وزارى خلال أسبوعين، لتفسير التعديلات التى أدخلت على القانون، وأخضعت تداولات البورصة لضريبة التمغة.

وكان مجلس النواب، قد وافق على تعديلات تشريعية قضت بتطبيق ضريبة تمغة، على تداولات البورصة بيعا وشراء بنسبة 1٫25 فى الألف فى السنة الأولى للتطبيق، ترتفع إلى 1٫50 فى الألف خلال السنة الثانية، و 1٫75 فى الألف خلال السنة الثالثة.

وشملت التعديلات أيضا تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات، مع التجاوز عن تحصيلها خلال الفترة من 17 مايو الماضى ( نهاية فترة تأجيلها للمرة الأولى ) وحتى صدور تعديلات القانون.

وحتى اللحظة لم تنشر التعديلات فى الجريدة الرسمية.

وفى شأن القرار الوزارى الذى يفسر التعديلات، أوضح «المنير» أننا نرغب فى تأخير صدوره بعض الشئ وليكن أسبوعين، على الأقل بعد نشره فى الجريدة الرسمية، وبدء سريانه لإتاحة الوقت الكافى أمام المشكلات الفنية التى قد تظهر فى التطبيق للظهور حتى تغطيها تفسيرات القرار الوزارى المزمع إصداره بالكامل.

وأشار إلى أن القرار سيشمل تحديد جميع الأوجه الفنية اللازمة لتسهيل تطبيق القانون، على جميع الأطراف المعنية ومن بينها، جهة خصم وتوريد الضريبة، وكذلك تقييم أسهم خارج المقصورة.

وفى شأن آخر أوضح «المنير»، أن مصر ستوقع خلال ساعات على اتفاقية متعددة الأطراف فى مجال مكافحة التهرب الضريبى الدولى والمعروفة باتفاقية الـ «BEBS »، بعد أن وقعت عليها بالأحرف الأولى فى مايو قبل الماضى، مشيرا إلى أن الاتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة مجلس النواب عليها.