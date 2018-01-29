اتفاقية نوايا بين مينتور جرافيكس والاتصالات

محمد فتحي وقع الدكتور حازم الطحاوي رئيس شركة مينتور جرافيكس مصر لبرامج التصميم الإلكترونى والبرمجيات اتفاقية نوايا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، لإنشاء مركز تميز لتصميم النظم المدمجة الخاصة بتصميم وتصنيع الأجهزة الإلكترونية للسيارات والتوسع فيه بالمناطق التكنولوجية.و

محمد فتحي

وقع الدكتور حازم الطحاوي رئيس شركة مينتور جرافيكس مصر لبرامج التصميم الإلكترونى والبرمجيات اتفاقية نوايا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، لإنشاء مركز تميز لتصميم النظم المدمجة الخاصة بتصميم وتصنيع الأجهزة الإلكترونية للسيارات والتوسع فيه بالمناطق التكنولوجية.

وتشمل مراكز التميز معامل للتدريب والاعتماد، والبحوث والتطوير والاحتضان لدعم الشركات الصاعدة، وتفعيل مزيد من التعاون مع الجامعات المصرية.

يأتي هذا الاتفاق في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي المصرية وتنفيذ المبادرة الرئاسية لتصميم وتصنيع الإلكترونيات.

يذكر أن مينتور جرافيكس تعمل فى مجال حلول لتصميم البرمجيات والأجهزة اللازمة الأجهزة والمنتجات الإلكترونية. وتسوق الشركة منتجاتها وخدماتها حول العالم فى مجالات الاتصالات، والحاسبات، والتسويق الشبكي، والإلكترونيات الاستهلاكية، والوسائط المتعددة، والنقل، وسجلت خلال العام الماضى إيرادات بقيمة 1.28 مليار دولار .

وفى مارس 2016 اندمجت شركتا (Mentor Graphics) و(Siemens PLM) التي تعد جزءًا من مصنع Siemens الرقمي، يعد مركز الشركة بالقاهرة من أكبر مراكز البحث والتطوير خارج الولايات المتحدة الأمريكية ويعمل به 420 موظفا. والشركة لديها أكثر من 300 ورقة بحثية و25 براءة اختراع تم اعتمادها من الولايات المتحدة الأمريكية.