اتفاقية لتعزيز التعاون بين مركز دبي المالي العالمي ومدينة سيول

أعلنت حكومة مدينة سيول أنها وقعت مذكرة تفاهم لتوسيع الشبكة بين منطقة “يوويدو” في سيول، التي تعد المركز المالي في كوريا الجنوبية، ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، المعروف بالمركز المالي العالمي، وفقا لوكالة يونهاب.

وبموجب مذكرة التفاهم، اتفقت حكومة مدينة سيول ومركز دبي المالي العالمي على إنشاء وتعزيز شبكة التعاون بين “يوويدو” ومركز دبي المالي العالمي، و التطوير المشترك لبرنامج المشاريع الناشئة عبر الحدود ودعم الشركات الكورية من خلال برنامج شركة “ليب”(Leap) التي أسسها مركز دبي المالي العالمي للمنصات الرقمية، والربط بين المؤتمرات الدولية الرئيسية مثل أسبوع سيول للتكنولوجيا المالية وقمة دبي للتكنولوجيا المالية، والمشاركة المتبادلة فيها، ودعم تأسيس الشركات الناشئة في سيول لمكاتب لها في دبي.

وبعد حفل التوقيع، التقى أو سيه-هون، عمدة سيول بالرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي عارف أميري، والرئيس التنفيذي لمركز “إنوفيشن هب” في مركز دبي المالي العالمي محمد البلوشي.

وخلال اللقاء، قال “أو” إنه يأمل في خلق العديد من الفرصة المربحة للبلدين من خلال تعزيز التعاون بينهما.