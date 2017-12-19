اتفاقية شراكة لتنمية 415 فداناً بمستقبل سيتي

بدور إبراهيم أعلنت شركة تطوير مصر -التطوير العقاري المصرية- عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية، وذلك لتطوير مشروع متكامل يتضمن منطقة عمرانية متعددة الاستخدامات، والتي تُقام على مساحة 325 فداناً، وتبلغ استثماراتها 28 مليار جنيه، ويتم تطويرها على مراحل خلال 10 سنوات.

بدور إبراهيم

أعلنت شركة تطوير مصر -التطوير العقاري المصرية- عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية، وذلك لتطوير مشروع متكامل يتضمن منطقة عمرانية متعددة الاستخدامات، والتي تُقام على مساحة 325 فداناً، وتبلغ استثماراتها 28 مليار جنيه، ويتم تطويرها على مراحل خلال 10 سنوات.

ووقع عقد الشراء لمساحة 90 فدانًا كمشروعات تعليمية، تشمل جامعة ومدارس بـ “مستقبل سيتي” باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه، ليتم تنفيذها على مراحل خلال 8 سنوات، وتخطط شركة تطوير مصر لإطلاق المشروع رسمياً قبل الربع الثاني من 2018.

وصرح المهندس عصام ناصف، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية: “نحن سعداء بالتوقيع مع شركة تطوير مصر التى أثبتت أن لها فكر ورؤية مميزة فى التطوير العقارى، وسيتم تطوير مشروع عمراني متكامل يشتمل على مركز أعمال، يتضمن مساحات متنوعة تفى بمتطلبات السوق المختلفة كما تتضمن حضانات لريادة الأعمال ومنطقة تعليمية تشمل جامعة ومدارس ومساحات خضراء، مما سيتيح للمدينة فرصة فريدة وواعدة تميزها عن أي مدينة أخرى”.

وأكمل ناصف أنّ مقترح تطوير مصر يتركز حول فكرة رئيسية، هي أنّه كي تصبح المدن مستدامة ومزدهرة في ظل مفردات الاقتصاد المعاصر، يجب أن تتضمن على عدد من العناصر والمتغيرات الاقتصادية التي تضمن لها تحقيق أهدافها التنموية.

وأضاف ناصف: “أنّ هذا الأسلوب في التفكير يتخطى الأساليب التقليدية السائدة في قطاع التطوير العقاري، خاصة عند إقامة مراكز أعمال أو المشروعات التجارية لجذب العملاء المحتملين من الشركات وبالتالي المساهمة في خلق المزيد من فرص العمل للشباب”.

وأوضح أنه رغم أنّ مثل هذا النوع من مراكز الأعمال يمكنه خلق عدد كبير من الوظائف وفرص العمل لمصلحة المجتمع، ومع وجود هذا التفكير، فإنّ مقترح تطوير مصر لإقامة هذا المشروع أثبت توافقه مع أهداف ورؤية شركة المستقبل.

وتابع: “أنّ التوقيع على عقد الشراكة مع تطوير مصر يمثل نموذجا آخر يؤكد سعينا للبحث عن حلول مرنة قابلة للتكرار للتعاون مع شركائنا من المطورين العقاريين في الوقت نفسه تسير كافة علاقاتنا التعاقدية، في إطار محددات ومعايير ورؤية محددة ومواصفات فنية مُلزمة، وبشكل يُقدم لنا كافة الضمانات كمطور رئيسى لمستقبل سيتى، وكذلك للمطورين العقاريين المتعاقدين معنا في تنمية وتطوير “مستقبل سيتي”.