اتفاقية شراكة بين قناة العربية وطقس العرب‎

المال خاص:وقعت قناة العربية الإخبارية اتفاقية شراكة مع شركة طقس العرب مصدر الأخبار الذي يفضله العرب الباحثين عن الأخبار والمعلومات الموثوقة المتعلقة بالشرق الأوسط والعالم أجمع، كمزوّد لأخبار الطقس والتنبؤات الجوية الخاصة بالقناة.وفي إطار هذه الاتفاقية، سيحظى متابعو قناة العربية حول العالم بتغطي

المال خاص:

وقعت قناة العربية الإخبارية اتفاقية شراكة مع شركة طقس العرب مصدر الأخبار الذي يفضله العرب الباحثين عن الأخبار والمعلومات الموثوقة المتعلقة بالشرق الأوسط والعالم أجمع، كمزوّد لأخبار الطقس والتنبؤات الجوية الخاصة بالقناة.

وفي إطار هذه الاتفاقية، سيحظى متابعو قناة العربية حول العالم بتغطية دقيقة لأحوال الطقس ومصممة خصيصا؛ لتلبية احتياجاتهم فيما يتعلق بتوقعات الطقس في مناطق تواجدهم المختلفة، حيث ستزود “طقس العرب” القناة بالبيانات المتعلقة بالطقس في المناطق المحلية، بما يتيح للمتابعين إمكانية معرفة الظروف الجوية والاطلاع عليها في وقت يسبق حدوثها، كموجات الغبار والضباب والأمطار والعواصف المحتملة، وبالتالي تمكينهم من الاستعداد للتعامل مع مختلف الظروف الجوية المتوقعة.

وتُعتبر شركة “طقس العرب” أول شركة في العالم تركز على الوطن العربي عبر تطوير وإنتاج بيانات حول الطقس بالاستناد إلى خوارزميات وعمليات حسابية وفيزيائية حصرية للمنطقة العربية، والتي يتم تشغيلها داخلياً باستخدام ما يسمى بالحواسيب فائقة القدرة (Super Computers)، إلى جانب تشغيلها لأكبر شبكة من محطات الرصد الجوي الأوتوماتيكية الخاصة بها – فضلاً عن توظيف الخبرات الواسعة التي يتمتع بها طاقم عملها من خبراء الطقس والرصد الجوي.

وبهدف تقديم أفضل الخبرات لعملائها ومتابعيهم، كانت “طقس العرب” قددخلت في شراكة مع شركة “فيز آر تي VizRT”، المزودة لنظام “فيز ويذير Viz Weather”، والذي تعتمده الشركة لإنشاء عروض تصويرية دقيقة للحالة الجوية المتوقعة أوتوماتيكياً باستخدام رسوم بيانية واضحة وملوّنة، لتوفر بذلك وسيلة جذابة لعرض آخر مستجدات الطقس الحرجة على المتأثرين بها حول العالم.

ومن الجدير بالذكر أن شركة “طقس العرب” هي الشركة الرائدة والمتخصصة في مجال توفيرالمنتجات والخدمات والحلولالخاصة بالطقس لمختلف العملاء وقطاعات الأعمال في الوطن العربي. وتقدم “طقس العرب” خدماتها المتعلقة بالتنبؤات الجوية وبيانات الطقس لـ 70 مليون شخص حول العالم، من خلال توفير التطبيقات والمزايا عبر الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني، والمنتجات الإعلامية، إلى جانب حلول الأعمال الخاصة التي تساعد في اتخاذ القرار وتقلل من الخسائر والمخاطر. وتعمل الشركة على توفير حلول الطقس والأرصاد الجوّية للشركات من مختلف القطاعات في المنطقة، بما في ذلك القطاعات التي تتأثر بشكل ملموس بالظروف الجوية؛ كقطاع الإعلام، والطيران، والنفط/الغاز، والزراعة، والتأمين، والتجزئة، وغيرها من القطاعات التي تستفيد من المعلومات المتعلقة بالطقس. وتساعد هذه الحلول الشركات على خفض التكلفة، وتعزيز السلامة، ودعم مستويات الكفاءة في تنفيذ العمليات.