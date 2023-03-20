اتفاقية شراكة بين صندوق الاستثمار الخيرى «ولادنا» و«مباشر كابيتال»

وقع صندوق الاستثمار الخيرى “ولادنا” اتفاقية شراكة مع مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية تقوم بموجبها شركة مباشر لإدارة الأصول بإدارة استثمارات الصندوق، بينما تقوم شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بتلقي الاكتتاب وشراء واسترداد وثائق الاستثمار.



وقع الاتفاقية شريف سامى رئيس مجلس إدارة صندوق “ولادنا”، وإيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية وأسامة صفوت العضو المنتدب لشركة مباشر لادارة الاصول.



تقوم مباشر بموجبها بالإدارة وتلقي الاكتتابات

وعن التعاون بين صندوق ولادنا وشركة مباشر لإدارة الأصول؛ قال إيهاب رشاد: “تسعى (مباشر) دائمًا لدعم مبادرات المجتمع المدني لخدمة المجتمع ولذلك فنحن فخورين بالشراكة التي تم توقيعها مع صندوق الاستثمار الخيري ولادنا لإدارة استثمارات الصندوق وتلقي الاكتتاب، خاصة في إطار سعي (مباشر) لتوطيد مركزها في قطاع صناديق الاستثمار”.



ويعتبر صندوق ولادنا أول صندوق خيري تقوم إحدى شركات مباشر بإدارته، وأكد “رشاد” أن هذه الاتفاقية إنما هي إشارة على مدى الثقة الممنوحة لشركة مباشر كابيتال هولدنج، لإدارة استثمارات الصندوق بالشكل الأمثل.



وقام بتأسيس شركة صندوق الاستثمار الخيري (ولادنا)، مجموعة من المؤسسات المصرية وهي بنك الطعام المصري وبنك الكساء المصري وبنك ناصر الاجتماعي وشركة نماء للتنمية والاستثمار العقاري، شركة بي تك للتجارة والتوزيع ومؤسسة غبور للتنمية.



ويهدف صندوق “ولادنا” الخيري، إلى جمع الأموال من خلال شراء وثائقه، والصرف من عائد الاستثمار على دعم ورعاية وتحسين الظروف المعيشية للطفل المصري من الشرائح الأكثر احتياجًا، بمختلف محافظات مصر من خلال تمويل مبادرات وبرامج (التغذية المدرسية – توفير ملابس ملائمة وزي مدرسي وأدوات مدرسية – توفير وسائل طبية لضعاف السمع – الرعاية الصحية وتوفير اللازم للحالات الحرجة – تمويل مبادرات التعليم الفني – وتوفير متطلبات دور الأيتام).اتفاقية شراكة بين صندوق الاستثمار الخيرى “ولادنا” ومباشر كابيتال