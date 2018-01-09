اتفاقية شراكة بين شاومي وأوكيولوس لتطوير نظارات الواقع الافتراضي‎

المال – خاص : عقدت شركة شاومى الصينية للهواتف اتفاقية شراكة مع اوكيولوس لتطوير الجيل الجديد من نظارات الواقع الافتراضى وهى "أوكيولوس جو" (Oculus Go) و"شاومي ماي في آر ستاند ألون" (Mi VR Standalone). وتهدف الشركتان من وراء طرح نظارات الواقع الافتراضي الجديدة إلى تذليل العوائق التي تعترض

المال – خاص :

عقدت شركة شاومى الصينية للهواتف اتفاقية شراكة مع اوكيولوس لتطوير الجيل الجديد من نظارات الواقع الافتراضى وهى “أوكيولوس جو” (Oculus Go) و”شاومي ماي في آر ستاند ألون” (Mi VR Standalone).

وتهدف الشركتان من وراء طرح نظارات الواقع الافتراضي الجديدة إلى تذليل العوائق التي تعترض سوق هذه التقنية لا سيما فيما يتعلق بالتكلفة، بحيث يتاح المجال لعدد أكبر من الناس لتجربة نظارات الواقع الافتراضي عالية الجودة والحصول عليها بأسعار معقولة.

وتم تزويد هاتين النظارتين بمنصة سنابدراجون النقالة للواقع الافتراضي (Snapdragon Mobile VR Platform) من “كوالكوم تكنولوجيز” (Qualcomm Technologies) لتلبية متطلبات معالجة الواقع الافتراضي في هذه النظارات المستقلة. ومن دمج قدرات “شاومي” في مجال الابتكار وخبرتها في الالكترونيات الاستهلاكية مع خبرة “أوكيولوس” وقدراتها الهندسية في مجال الواقع الافتراضي، ستوفر نظارتا “ماي في آر ستاند ألون” و”أوكيولوس غو” تقنيات متطورة في مجال الواقع الافتراضي ومستوى عالٍ من الحرفية.

وقال تانج مو، نائب رئيس قسم “منظومة ماي” ورئيس مختبر “ماي” في شركة شاومي: “نحن سعداء بتعاوننا مع “أوكيولوس” في تطوير هاتين النظارتين المستقلتين اللتان تجاوزتا التوقعات من حيث الأداء والسعر المعقول. ونبذل على الدوام جهوداً كبيرة من أجل توفير أفضل تجربة للمستخدم وتقديم منتجات ذات أداء عالٍ بأسعار في المتناول. ومن أجل تقديم أفضل تجربة، فإننا نحرص على العناية بالتفاصيل، حيث تمكنا من خلال تعاوننا مع “أوكيولوس” من دمج التقنيات رفيعة المستوى مع الحرفية لإنتاج نظارة واقع افتراضي مستقلة تتيح للمستخدمين الدخول في عالم الواقع الافتراضي دون الاتصال بالهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر.”

من جانبه، قال هوغو بارا، نائب رئيس الواقع الافتراضي في “فيسبوك”: “تمثل نظارة الواقع الافتراضي المستقلة مرحلة هامة في مجال تطوير أجهزة الواقع الافتراضي في “أوكيولوس”. ومن خلال تعاوننا مع “شاومي”، فإن “أوكيولوس غو” و”ماي في آر ستاند ألون” ستمثلان خطوتنا الأولى نحو تقديم تكنولوجيا الواقع الافتراضي بعيداً عن الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، حيث ستوفران طريقة سهلة للوصول إلى الواقع الافتراضي.”